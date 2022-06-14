В Тюмени предпринимателям бесплатно помогают выйти на маркетплейсы

О том как это работает, рассказала Ирина Хабибуллина. Тюменка занимается производством бижутерии, но где найти новых покупателей она не знала. Именно за этим она обратилась в центр «Мой бизнес», специалисты которого помогли вывел предпринимателя на одну из ведущих федеральных торговых площадок. Ирина получила инструкцию по продвижению на маркетплейсе. Также ей помогли зарегистрироваться на маркетплейсе и разместить карточки с товарами. В результате предприниматель получила новых покупателей и расширила географию поставок своей продукции.