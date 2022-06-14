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В Тюмени предпринимателям бесплатно помогают выйти на маркетплейсы

14 июня 13:03
Фото: pex
Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области предоставляет ряд бесплатных услуг по продвижению продукции местных предпринимателей. Одна из них — помощь выхода на маркетплейсы, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Государственная поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Перечень услуг включает также бесплатную рекламу в интернете и на региональном ТВ, продвижение товаров и услуг. Получить консультацию и помощь могут предприниматели со всей области.

«Сегодня меняется модель потребления товаров, люди все чаще и больше заказывают в интернете, при этом растёт конкуренция, особенно с федеральными сетями, поэтому поддержка центра „Мой бизнес“ крайне актуальна именно сегодня и направлена на повышение уровня конкурентоспособности тюменских предпринимателей», пояснили в Центре.

О том как это работает, рассказала Ирина Хабибуллина. Тюменка занимается производством бижутерии, но где найти новых покупателей она не знала. Именно за этим она обратилась в центр «Мой бизнес», специалисты которого помогли вывел предпринимателя на одну из ведущих федеральных торговых площадок. Ирина получила инструкцию по продвижению на маркетплейсе. Также ей помогли зарегистрироваться на маркетплейсе и разместить карточки с товарами. В результате предприниматель получила новых покупателей и расширила географию поставок своей продукции.

Узнать более подробно о всех услугах Центра можно по ссылке или по телефону: +7-932-482-75-67.

Стоит отметить, что сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» не только консультируют по вопросам получения государственной поддержки, но и помогают решить вопросы с подключением электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

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