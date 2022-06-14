В Тюмени остановки завалены мусором

По словам представителей мэрии Тюмени, за одни остановки отвечают управы округов, за другие — департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Администрация города готова изучать жалобы людей. Письма нужно слать на сайт «Тюмень — наш дом» в категорию «Остановки общественного транспорта / На остановочном павильоне присутствуют загрязнения».
Чиновники обещали убрать мусор с остановок через несколько дней. Горожан это не устраивает. Они хотят, чтобы чисто было уже сейчас.
Ранее жители Тюмени сетовали на огромные скопления мусора в баках возле жилых домов. Контейнеры ломятся от пакетов. Мешки с отходами люди вынуждены ставить на землю, так как места в мусорных баках просто нет.