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В Тюмени остановки завалены мусором

14 июня 10:41
Фото: piqsels.com
Жители административного центра Тюменской области массово жалуются в социальных сетях на мусор на остановках общественного транспорта.

Горожане говорят, что раньше подобного не наблюдалось. Об этом информирует «КП-Тюмень».

По словам представителей мэрии Тюмени, за одни остановки отвечают управы округов, за другие — департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Администрация города готова изучать жалобы людей. Письма нужно слать на сайт «Тюмень — наш дом» в категорию «Остановки общественного транспорта / На остановочном павильоне присутствуют загрязнения».

Чиновники обещали убрать мусор с остановок через несколько дней. Горожан это не устраивает. Они хотят, чтобы чисто было уже сейчас.

Ранее жители Тюмени сетовали на огромные скопления мусора в баках возле жилых домов. Контейнеры ломятся от пакетов. Мешки с отходами люди вынуждены ставить на землю, так как места в мусорных баках просто нет.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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