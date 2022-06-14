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В Тюмени около ТРЦ «Гудвин» в час пик столкнулись «Рено» и КИА

14 июня 13:06
Фото: скриншот 2гис
В Тюмени 14 июня в районе ТРЦ «Гудвин» столкнулись «Рено» и КИА, сообщается в сервисе 2ГИС. Из-за аварии здесь возникла пробка почти в километр, ущерб от ДТП небольшой.

Пострадавших нет, машины поцарапали бампера. Между тем инцидент существенно ограничил движение в этом районе в час пик.

Стоит отметить, что сегодня в городе произошло 8 дорожных происшествий, при этом 4 из них недалеко от Червишевского тракта. Здесь отмечаются пробки в 4 километра из-за дорожных работ на объездной и на кольце Московского тракта. Здесь же встали в пробку ещё 4 примыкающие улицы, автомобилисты объезжали затор на Федюнинского. Подобная организация движения вызвала множество ДТП в этом районе.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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