В Тюмени около ТРЦ «Гудвин» в час пик столкнулись «Рено» и КИА

Стоит отметить, что сегодня в городе произошло 8 дорожных происшествий, при этом 4 из них недалеко от Червишевского тракта. Здесь отмечаются пробки в 4 километра из-за дорожных работ на объездной и на кольце Московского тракта. Здесь же встали в пробку ещё 4 примыкающие улицы, автомобилисты объезжали затор на Федюнинского. Подобная организация движения вызвала множество ДТП в этом районе.