В Тюмени будут обучать специалистов по доступной среде на грант президента России

К слову, программа «Доступная среда» успешно реализуется в Тюменской области вот уже несколько лет. В регионе создан приоритетный перечень зданий инфраструктуры, магазинов, кафе, доступных для жителей области с инвалидностью и ОВЗ. В программу включены два основных направления: адаптация общественных и социальных объектов для доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения и социальная интеграция инвалидов в общество.