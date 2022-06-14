nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени будут обучать специалистов по доступной среде на грант президента России

14 июня 12:23
Фото: Правительство Тюменской области
Региональный специализированный учебный центр, учредителем которого является Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов, выиграл грант президента РФ на свой новый образовательный проект. Об этом рассказали в региональном департаменте соцразвития.

Цель проекта повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, в сфере создания универсальной пространственной среды.

«У нас сформирована необходимая образовательная база: есть сертифицированные эксперты, разработана программа обучения, методический материал по архитектурной доступности, ситуационной помощи, юридическим аспектам. В рамках нового проекта обучение будет проходить и в Тюмени, и в муниципальных образованиях», — пояснил директор учебного центра, руководитель и эксперт проекта Андрей Бекиров.

После обучения все участники пройдут тестирование, получат удостоверение гособразца и обратную связь от экспертов. Приобретенные знания они смогут применить на практике, у себя в организациях, при разработке положения об оказании ситуационной помощи.Обучение бесплатное в очно-дистанционном режиме.

К слову, программа «Доступная среда» успешно реализуется в Тюменской области вот уже несколько лет. В регионе создан приоритетный перечень зданий инфраструктуры, магазинов, кафе, доступных для жителей области с инвалидностью и ОВЗ. В программу включены два основных направления: адаптация общественных и социальных объектов для доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения и социальная интеграция инвалидов в общество.

Материалы по теме
На Андреевском озере состоится фестиваль парусного спорта для тюменцев с ОВЗВ Тюмени наградили победителей чемпионата «Абилимпикса» для людей с ОВЗТюменские соцучреждения получат современное оборудование для реабилитации детей с ОВЗ
#Новости#Ирина Швецова#Политика
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20