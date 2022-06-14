В Тюмени будут обучать специалистов по доступной среде на грант президента России

Цель проекта повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, в сфере создания универсальной пространственной среды.
«У нас сформирована необходимая образовательная база: есть сертифицированные эксперты, разработана программа обучения, методический материал по архитектурной доступности, ситуационной помощи, юридическим аспектам. В рамках нового проекта обучение будет проходить и в Тюмени, и в муниципальных образованиях», — пояснил директор учебного центра, руководитель и эксперт проекта Андрей Бекиров.
После обучения все участники пройдут тестирование, получат удостоверение гособразца и обратную связь от экспертов. Приобретенные знания они смогут применить на практике, у себя в организациях, при разработке положения об оказании ситуационной помощи.Обучение бесплатное в очно-дистанционном режиме.
К слову, программа «Доступная среда» успешно реализуется в Тюменской области вот уже несколько лет. В регионе создан приоритетный перечень зданий инфраструктуры, магазинов, кафе, доступных для жителей области с инвалидностью и ОВЗ. В программу включены два основных направления: адаптация общественных и социальных объектов для доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения и социальная интеграция инвалидов в общество.