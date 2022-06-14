В Тобольске сгорела дорогая KIA Quoris

В начале июня на объездной дороге в Тюмени сгорел автомобиль Lada. Тогда в инциденте никто не пострадал, а на противоположной стороне трассы в этот момент возникла километровая пробка. До конца месяца движение на участке ограничено из-за ремонта дороги около развязки на Червишевском тракте.