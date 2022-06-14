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В Тобольске сгорела дорогая KIA Quoris

14 июня 16:53
Фото: 1Mi
В Тобольске «на мажорке» вспыхнула дорогая KIA Quoris, сообщают подписчики паблика «Типичный Тобольск». На место ЧП срочно вызвали пожарных, большая часть запчастей в двигателе машины расплавилась.

По словам очевидцев, огнеборцы приехали очень быстро. Им удалось предотвратить распространение пламени на стоящий недалеко «Крайслер». В инциденте пострадал только мотор KIA, ущерб от возгорания может составить около 1 млн рублей. Скорее всего у него замкнула проводка.

В начале июня на объездной дороге в Тюмени сгорел автомобиль Lada. Тогда в инциденте никто не пострадал, а на противоположной стороне трассы в этот момент возникла километровая пробка. До конца месяца движение на участке ограничено из-за ремонта дороги около развязки на Червишевском тракте.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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