В Тобольске сгорела дорогая KIA Quoris

По словам очевидцев, огнеборцы приехали очень быстро. Им удалось предотвратить распространение пламени на стоящий недалеко «Крайслер». В инциденте пострадал только мотор KIA, ущерб от возгорания может составить около 1 млн рублей. Скорее всего у него замкнула проводка.
В начале июня на объездной дороге в Тюмени сгорел автомобиль Lada. Тогда в инциденте никто не пострадал, а на противоположной стороне трассы в этот момент возникла километровая пробка. До конца месяца движение на участке ограничено из-за ремонта дороги около развязки на Червишевском тракте.