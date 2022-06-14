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В Ишиме лучшим двором города признали двор с ржавой детской площадкой

14 июня 08:34
Фото: Vk.com/«Ишим пере подслушано»
Жители Ишима в соцсетях жалуются на благоустройство самых безопасных дворов города. В паблике ВКонтакте «Ишим пере подслушано» горожане возмутились, что награду «Самый безопасный двор» вручили управляющей компании ООО «РЭУ» за дворы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Жители отмечают, что детская и спортивная площадки, размещенные во дворе дома по улице Уральской, 48, покрылись ржавчиной. Кроме того, многие турники и качели, расположенные там, сломаны. При этом на прошлой неделе этому двору вручили награду «Самый безопасный двор».

Также горожане в комментариях заметили, что уже не раз жаловались на благоустройство данного двора.

«Проживаю в этом дворе, не раз писались письма об установке детской площадки. Собирались подписи, а воз и ныне там. Если это самый безопасный двор, в котором сквозной проезд, трава на площадке не косится толком, и совсем нет места для детей, горка ржавая и травмоопасная, песочницы оборудованной нет, то какие же остальные дворы в нашем городе, если за это дают премию и благодарственные письма? Наверное, мир сошёл с ума!», комментирует состояние площадки Людмила Г.

Кстати, вместе со званием «Самый безопасный двор», управляющая компания ООО «РЭУ» получила также и денежный приз. Заместитель директора компании Вадим Каргаполов пообещал его направить на организацию места отдыха во дворе-победителе. По его словам, что именно это будет, решат сами собственники.

Возможно, после победы двор-победитель, все-таки приведут в порядок.

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#Новости#Благоустройство#Ишим#Юлия Николаева#Общество
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