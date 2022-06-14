В Ишиме лучшим двором города признали двор с ржавой детской площадкой

«Проживаю в этом дворе, не раз писались письма об установке детской площадки. Собирались подписи, а воз и ныне там. Если это самый безопасный двор, в котором сквозной проезд, трава на площадке не косится толком, и совсем нет места для детей, горка ржавая и травмоопасная, песочницы оборудованной нет, то какие же остальные дворы в нашем городе, если за это дают премию и благодарственные письма? Наверное, мир сошёл с ума!», комментирует состояние площадки Людмила Г.