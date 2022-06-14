В Ишиме лучшим двором города признали двор с ржавой детской площадкой

Жители отмечают, что детская и спортивная площадки, размещенные во дворе дома по улице Уральской, 48, покрылись ржавчиной. Кроме того, многие турники и качели, расположенные там, сломаны. При этом на прошлой неделе этому двору вручили награду «Самый безопасный двор».
Также горожане в комментариях заметили, что уже не раз жаловались на благоустройство данного двора.
«Проживаю в этом дворе, не раз писались письма об установке детской площадки. Собирались подписи, а воз и ныне там. Если это самый безопасный двор, в котором сквозной проезд, трава на площадке не косится толком, и совсем нет места для детей, горка ржавая и травмоопасная, песочницы оборудованной нет, то какие же остальные дворы в нашем городе, если за это дают премию и благодарственные письма? Наверное, мир сошёл с ума!», комментирует состояние площадки Людмила Г.
Кстати, вместе со званием «Самый безопасный двор», управляющая компания ООО «РЭУ» получила также и денежный приз. Заместитель директора компании Вадим Каргаполов пообещал его направить на организацию места отдыха во дворе-победителе. По его словам, что именно это будет, решат сами собственники.
Возможно, после победы двор-победитель, все-таки приведут в порядок.