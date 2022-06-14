В Госдуме предложили оставить банкам доступ к ЕГРН при оформлении сделок

По мнению депутата, ко второму чтению в документ стоит внести доработки в части изменения круга лиц, которые имеют право на получение сведений из реестра, оставив в нем банки, в связи с тем, что среди банков есть учреждения, работающие через специальные платформы для сделок с недвижимостью. Об этом пишет 1prime.ru.
"С одной стороны, необходимо обезопасить граждан, а с другой стороны, предоставить возможность работать добросовестным бизнесменам. Поэтому ко второму чтению необходимо подготовить поправки, удовлетворяющие все стороны, поскольку сделки с недвижимостью проводят не только сами граждане напрямую или через риелторов, но и через такие площадки, как "Домклик" , "Метр квадратный", акционерами которых выступают лидеры в части ипотечного кредитования - Сбер, ВТБ", - отметил Якубовский.
Кроме того, он добавил, что необходимо продумать вопрос о включении в список организаций, кому доступна информация, например, банки из числа тех, кто имеет подобные ресурсы, ведь от них зависят быстрота и чистота ипотечных сделок, чтобы не накладывать на граждан дополнительные расходы и не усложнять процесс
Напомним, что 6 апреля законопроект, среди авторов которого Александр Хинштейн и другие депутаты, был внесён Госдуму на рассмотрение, а впоследствии принят в I чтении.
Внесение поправок предполагает внесение изменений в действующий Федеральный закон 218-ФЗ, поскольку персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть доступны другим лицам только с согласия физического лица, а при отсутствии такого разрешения сведения могут быть предоставлены только по нотариальному запросу.