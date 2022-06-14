В Госдуме предложили оставить банкам доступ к ЕГРН при оформлении сделок

"С одной стороны, необходимо обезопасить граждан, а с другой стороны, предоставить возможность работать добросовестным бизнесменам. Поэтому ко второму чтению необходимо подготовить поправки, удовлетворяющие все стороны, поскольку сделки с недвижимостью проводят не только сами граждане напрямую или через риелторов, но и через такие площадки, как "Домклик" , "Метр квадратный", акционерами которых выступают лидеры в части ипотечного кредитования - Сбер, ВТБ", - отметил Якубовский.