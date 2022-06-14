nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили делегации всех 85 субъектов России

14 июня 19:57
Фото: forumspb.com
О своем участии в деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума — 2022 на бесплатной основе заявили делегации из 85 субъектов РФ. При этом 81 регион из числа участников форума будет представлен на уровне глав регионов России. В настоящий момент число заявленных участников превысило 1000.

Советник российского президента Владимира Путина, ответсек организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что сейчас как никогда актуально представление инвестиционного потенциала и производимой продукции каждого субъекта РФ — в условиях разрыва существующих логистических цепочек и построения новых, а также поисков партнеров для осуществления импортозамещения в стране. Как сообщает mkset.ru, он отметил возросшую активность субъектов РФ с начала года и подчеркнул, что серьезная работа на уровне региональных властей и представителей крупного бизнеса уже проделана, поэтому впереди ожидается подписание важнейших договоров и соглашений. По словам Кобякова, все потенциальные участники форума тесно взаимодействуют с оргкомитетом, чтобы получить возможность поучаствовать в международном мероприятии на безвозмездной основе согласно утвержденным квотам.

Выставочная экспозиция ПМЭФ-2022 будет включать в себя проекты, показывающие перспективы развития российских регионов. Сведения о каждом представленном продукте и инвестпроекте будут опубликованы на официальном сайте форума в разделе «Выставка».

Поддержку в организации мероприятия оказывают ПАО «Сбербанк», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», госкорпорация «Росатом». Стратегическим партнером предстоящего юбилейного ПМЭФ выступило ПАО «Россети», информационным партнером — холдинг 1MI.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25