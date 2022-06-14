Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили делегации всех 85 субъектов России

Советник российского президента Владимира Путина, ответсек организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что сейчас как никогда актуально представление инвестиционного потенциала и производимой продукции каждого субъекта РФ — в условиях разрыва существующих логистических цепочек и построения новых, а также поисков партнеров для осуществления импортозамещения в стране. Как сообщает mkset.ru, он отметил возросшую активность субъектов РФ с начала года и подчеркнул, что серьезная работа на уровне региональных властей и представителей крупного бизнеса уже проделана, поэтому впереди ожидается подписание важнейших договоров и соглашений. По словам Кобякова, все потенциальные участники форума тесно взаимодействуют с оргкомитетом, чтобы получить возможность поучаствовать в международном мероприятии на безвозмездной основе согласно утвержденным квотам.