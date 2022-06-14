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У Андреевского озера могут быть древние стоянки ханов из Сибири

14 июня 12:37
Фото: 1Mi
Тюменцы уже давно выступают против любой застройки около озера Андреевское около Тюмени. С 80-х годов территории дали статус памятника природы регионального значения, тут расположен музей-заповедник.

Древние предметы ранее были обнаружены археологами в Козлов мысе, но работы ещё нужно продолжать. Историки сделали вывод, что несколько тысяч лет назад здесь уже жили люди, они были носителями нескольких культур.

В этом районе находили древние монеты сибирских ханов, предметы быта и оружие тех времён.

Уже почти 16 лет территории у озера находятся в частной собственности. В мае появилась информация, что здесь решили поставить забор. Более того, местные жители опасаются, что здоровый и многолетний сосновый бор частично вырубят строители.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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