У Андреевского озера могут быть древние стоянки ханов из Сибири

Древние предметы ранее были обнаружены археологами в Козлов мысе, но работы ещё нужно продолжать. Историки сделали вывод, что несколько тысяч лет назад здесь уже жили люди, они были носителями нескольких культур.
В этом районе находили древние монеты сибирских ханов, предметы быта и оружие тех времён.
Уже почти 16 лет территории у озера находятся в частной собственности. В мае появилась информация, что здесь решили поставить забор. Более того, местные жители опасаются, что здоровый и многолетний сосновый бор частично вырубят строители.