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Тюменцы жалуются, что в местном ПФР постоянно большие очереди и перерасчёты пенсии

14 июня 16:01
Фото: «НашГород»
В паблике «Наш город» в ВК тюменцы обсудили работу местного ПФР. Один из постов собрал 26 комментариев, люди жаловались на очереди, отсутствие выплат и постоянные перерасчёты пенсии в сторону понижения.

Тюменцы сообщают, что в помещениях на Республики душно и всегда много людей. Иногда в очереди можно простоять и пять часов.

«Месяц назад в очереди там стояла минут 30 и она не сдвинулась совсем! Причем очередь к бабушке, чтобы она сказала в какое окно стоять в очереди! На 7 месяце беременности, не выдержала и решила, что мне эти выплаты не нужны!»заявила тюменка Екатерина Н.

Самым неприятным в работе чиновников ПФР является снижение уже начисленной пенсии.

«Моей маме пенсию пересчитывали 3 раза в сторону понижения. Готовлю пока жалобу, потом будет исковое. Когда запрашиваешь через пенсионный онлайн документы, каждый раз все разное»отметила тюменка Татьяна С.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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