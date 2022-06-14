Тюменцы жалуются, что в местном ПФР постоянно большие очереди и перерасчёты пенсии

Тюменцы сообщают, что в помещениях на Республики душно и всегда много людей. Иногда в очереди можно простоять и пять часов.
«Месяц назад в очереди там стояла минут 30 и она не сдвинулась совсем! Причем очередь к бабушке, чтобы она сказала в какое окно стоять в очереди! На 7 месяце беременности, не выдержала и решила, что мне эти выплаты не нужны!»заявила тюменка Екатерина Н.
Самым неприятным в работе чиновников ПФР является снижение уже начисленной пенсии.
«Моей маме пенсию пересчитывали 3 раза в сторону понижения. Готовлю пока жалобу, потом будет исковое. Когда запрашиваешь через пенсионный онлайн документы, каждый раз все разное»отметила тюменка Татьяна С.