Тюменцам рассказали, как получить земельный участок на селе бесплатно

У жителей Тюменской области, работающих на селе в сферах образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, социальной сфере, есть возможность получить бесплатный земельный участок. Эта мера поддержки закреплена областным законом 2019 года. За её получением работникам этих сфер нужно обратиться в администрацию по месту жительства.
Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть предоставлены на срок до 6 лет для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, работающим по основному месту работы в сельских поселениях по специальностям: клиническая медицина, сестринское дело, сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния, образование и педагогические науки, физическая культура и спорт.
По истечении пяти лет со дня предоставления участка в безвозмездное пользование гражданин имеет право оформить землю в собственность. Для этого ему нужно использовать участок в соответствии с целями предоставления и продолжать работать по основному месту работы.
Земельные наделы выделяются во всех муниципальных образованиях Тюменской области, являющихся сельскими поселениями (кроме сельских поселений Тюменского района), а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах (за исключением территории города Заводоуковска).
Так, в прошлом году участок в безвозмездное пользование получили несколько врачей в Юргинском районе и Заводоуковском городском округе, в Исетском районе участок был предоставлен тренеру-преподавателю по гиревому спорту.
Александр Горлов, талантливый молодой хирург из села Юргинское, тоже в числе получателей такой поддержки. Для юргинцев его имя уже хорошо знакомо, хотя живет он в районе всего несколько лет. Александр переехал туда из соседнего Аромашево, отучившись в областной столице и отслужив в армии. Чуткий, профессиональный, внимательный – так отзываются о докторе его пациенты.
В сельскую местность переехали всей семьей, решили строить дом. На помощь пришла администрация муниципалитета – помогла оформить в безвозмездное пользование земельный участок площадью 18 соток. Участок расположен в живописном месте вблизи леса, коммуникации подведены.