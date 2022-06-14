Тюменцам рассказали, как получить земельный участок на селе бесплатно

Александр Горлов, талантливый молодой хирург из села Юргинское, тоже в числе получателей такой поддержки. Для юргинцев его имя уже хорошо знакомо, хотя живет он в районе всего несколько лет. Александр переехал туда из соседнего Аромашево, отучившись в областной столице и отслужив в армии. Чуткий, профессиональный, внимательный – так отзываются о докторе его пациенты.