Центр «Мой бизнес» помогает тюменским предпринимателям выйти на маркетплейсы

Здесь можно получить развернутую консультацию по продвижению, маркетингу, построению личного бренда предпринимателя. Помогает центр и предоставляя бесплатную рекламу в СМИ, продвигая товары и услуги, выводит на российские электронные торговые площадки. География – практически все районы Тюменской области.
Государственная поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«Сегодня меняется модель потребления товаров, люди все чаще и больше заказывают в интернете, при этом растёт конкуренция, особенно с федеральными сетями, поэтому поддержка центра «Мой бизнес» крайне актуальна именно сегодня и направлена на повышение уровня конкурентоспособности тюменских предпринимателей», - рассказывает руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев
Так, например, индивидуальный предприниматель Ирина Хабибуллина занимается производством бижутерии, обратилась в центр «Мой бизнес» за получением данной услуги. Центр «Мой бизнес» вывел предпринимателя на одну из ведущих федеральных торговых площадок. Была предоставлена подробная инструкция по продвижению на маркетплейсе, оказана помощь в создании личного кабинета и карточек товаров, даны практические советы по продвижению и продажам, первоначальное сопровождения деятельности на маркетплейсе.
Предприниматель получила эффект: рост продаж среди иногородних покупателей. Существенно расширилась география поставок готовой продукции.
Опция доступна для предпринимателей в рамках оказания комплексных услуг центром «Мой бизнес».
«Комплексные услуги – это несколько, связанных между собой услуг, направленные на поддержку предпринимателей, форма нематериальной поддержки». – комментирует новость Дмитрий Утьев. - В 2021 году комплексные услуги получили более 1000 предпринимателей Тюменской области. Опция пользуется большим спросом не только в областном центре, но и в районах»