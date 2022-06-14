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Центр «Мой бизнес» помогает тюменским предпринимателям выйти на маркетплейсы

14 июня 13:03
Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области оказывает целую линейку бесплатных услуг по продвижению продукции предпринимателей Тюменской области.

Здесь можно получить развернутую консультацию по продвижению, маркетингу, построению личного бренда предпринимателя. Помогает центр и предоставляя бесплатную рекламу в СМИ, продвигая товары и услуги, выводит на российские электронные торговые площадки. География – практически все районы Тюменской области.

Государственная поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Сегодня меняется модель потребления товаров, люди все чаще и больше заказывают в интернете, при этом растёт конкуренция, особенно с федеральными сетями, поэтому поддержка центра «Мой бизнес» крайне актуальна именно сегодня и направлена на повышение уровня конкурентоспособности тюменских предпринимателей», - рассказывает руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев

Так, например, индивидуальный предприниматель Ирина Хабибуллина занимается производством бижутерии, обратилась в центр «Мой бизнес» за получением данной услуги. Центр «Мой бизнес» вывел предпринимателя на одну из ведущих федеральных торговых площадок. Была предоставлена подробная инструкция по продвижению на маркетплейсе, оказана помощь в создании личного кабинета и карточек товаров, даны практические советы по продвижению и продажам, первоначальное сопровождения деятельности на маркетплейсе.

Предприниматель получила эффект: рост продаж среди иногородних покупателей. Существенно расширилась география поставок готовой продукции.

Опция доступна для предпринимателей в рамках оказания комплексных услуг центром «Мой бизнес».

«Комплексные услуги – это несколько, связанных между собой услуг, направленные на поддержку предпринимателей, форма нематериальной поддержки». – комментирует новость Дмитрий Утьев. - В 2021 году комплексные услуги получили более 1000 предпринимателей Тюменской области. Опция пользуется большим спросом не только в областном центре, но и в районах»

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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