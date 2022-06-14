Центр «Мой бизнес» помогает тюменским предпринимателям выйти на маркетплейсы

«Сегодня меняется модель потребления товаров, люди все чаще и больше заказывают в интернете, при этом растёт конкуренция, особенно с федеральными сетями, поэтому поддержка центра «Мой бизнес» крайне актуальна именно сегодня и направлена на повышение уровня конкурентоспособности тюменских предпринимателей», - рассказывает руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев