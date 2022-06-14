ТОП-3 недели: скандал с таксистом, начало сезона грибов, пропавший подросток погиб

12 июня в социальных сетях появилось видео, где тюменский таксист обматерил пассажирку. Конфликт произошел из-за того, что девушка оплатила поездку службе такси, а не лично водителю. Мужчина начал кричать на клиентку, оскорблял её и «крыл» матом.
Но скандалом таксист не ограничился — он решил не везти тюменку по указанному адресу. Вместо этого горожанин поехал в неизвестном направлении. Пассажирке удалось выпрыгнуть из автомобиля, когда тот остановился на светофоре.
Жители Тюмени восприняли эту ситуацию неоднозначно. Кто-то встал на сторону девушки, пояснив, что таксист не имел права оскорблять клиентку. Кто-то подумал, что горожанка просто не хотела платить, либо видео постановочное.
В социальных сетях тюменцы рассказали, что уже начали появляться белые грибы или боровики. Обычно их собирают на 2-3 недели позже. Любители тихой охоты уточнили, что грибов много, хватает на большие ведра. Найти их можно за поселком Тугулым или на Ирбитском тракте.
Хвастаясь «уловом», горожане показали наиболее крупные экземпляры. Некоторые из них по весу достигают 225 граммов. Грибники сразу же выставили «урожай» на продажу. 5-литровое ведро боровиков можно купить за 1 100 рублей.
Вероятно, раннее появление белых грибов связано с дождливой погодой. В группах ВКонтакте и в чатах в Viber также продают подберезовики. Белые грибы можно купить у тюменцев и дешевле — 1 300 рублей за 10 литров.
Вечером 5 июня в реке в районе Лесобазы было обнаружено тело 18-летнего парня. Его искали более 10 дней. То, что нашли именно тело Максима Яковлева, «Нашему Городу» подтвердила его мама.
Женщина до последнего надеялась, что её сын жив и скоро вернется домой. За день до обнаружения тела тюменка сделала плакат с фотографиями своего ребенка.
Молодой человек ушел из дома вечером 26 мая. Он отправился в неизвестном направлении, а позже перестал выходить на связь. Следователи сообщали, что внешние признаки криминальной смерти отсутствуют. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку.