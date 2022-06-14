ТОП-3 недели: скандал с таксистом, начало сезона грибов, пропавший подросток погиб

В социальных сетях тюменцы рассказали, что уже начали появляться белые грибы или боровики. Обычно их собирают на 2-3 недели позже. Любители тихой охоты уточнили, что грибов много, хватает на большие ведра. Найти их можно за поселком Тугулым или на Ирбитском тракте.