Стало известно, какую должность в компании «Сибур» получил Сергей Сарычев

Компания «Сибур» — это крупнейшая нефтегазохимическая компания России, работающая с 1995 года. Зарегистрирована в Тобольске, штаб-квартира расположена в Москве. По итогам 2021 года ее выручка составила более 731 миллиардов рублей. По этому показателю она заняла первое место среди 271 предприятия отрасли. Чистая прибыль в 2021 увечилась на 556% — до 243,49 миллиардов рублей.