nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, какую должность в компании «Сибур» получил Сергей Сарычев

14 июня 09:38
Фото: СИБУР
Бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев действительно перешел на работу из регионального правительства в нефтегазохимическую компанию «Сибур». Эту информацию порталу nashgorod.ru подтвердил пресс-секретарь предприятия Артур Топорков.

«Сергей Сарычев занимает должность советника генерального директора СИБУРа по вопросам взаимодействия с региональными органами власти, общественными и отраслевыми организациям, бизнес сообществами»,рассказал Артур Топорков.

Напомним, в воскресенье в различных телеграм-каналах появилась информация, что Сергей Сарычев нашел себе новую работу «Сибур». Однако, данную информацию не подтвердили и не опровергли в нефтегазохимической компании.

Напомним, Сергей Сарычев покинул правительство Тюменской области 16 мая. В должности вице-губернатора и куратора сферы внутренней политики он проработал с 2005 года. В настоящее время эту должность заняла Ольга Кузнечевских, ранее курировавшая область здравоохранения тюменского региона.

Компания «Сибур» — это крупнейшая нефтегазохимическая компания России, работающая с 1995 года. Зарегистрирована в Тобольске, штаб-квартира расположена в Москве. По итогам 2021 года ее выручка составила более 731 миллиардов рублей. По этому показателю она заняла первое место среди 271 предприятия отрасли. Чистая прибыль в 2021 увечилась на 556% — до 243,49 миллиардов рублей.

Материалы по теме
Сергей Сарычев после 16 лет работы покидает правительство Тюменской областиСлух дня: Сергей Сарычев теперь работает в «Сибуре»
#Новости#Юлия Николаева#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25