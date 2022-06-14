Стало известно, какую должность в компании «Сибур» получил Сергей Сарычев

«Сергей Сарычев занимает должность советника генерального директора СИБУРа по вопросам взаимодействия с региональными органами власти, общественными и отраслевыми организациям, бизнес сообществами»,рассказал Артур Топорков.
Напомним, в воскресенье в различных телеграм-каналах появилась информация, что Сергей Сарычев нашел себе новую работу «Сибур». Однако, данную информацию не подтвердили и не опровергли в нефтегазохимической компании.
Напомним, Сергей Сарычев покинул правительство Тюменской области 16 мая. В должности вице-губернатора и куратора сферы внутренней политики он проработал с 2005 года. В настоящее время эту должность заняла Ольга Кузнечевских, ранее курировавшая область здравоохранения тюменского региона.
Компания «Сибур» — это крупнейшая нефтегазохимическая компания России, работающая с 1995 года. Зарегистрирована в Тобольске, штаб-квартира расположена в Москве. По итогам 2021 года ее выручка составила более 731 миллиардов рублей. По этому показателю она заняла первое место среди 271 предприятия отрасли. Чистая прибыль в 2021 увечилась на 556% — до 243,49 миллиардов рублей.