Скандальные арбитражи: банкротство ИП, долг тобольской больницы, отказ от контракта

Это дело рассматривают еще с 2021 года. Тогда ООО «Пышма-96» из села Червишево обратилось в арбитражный суд Тюменской области, чтобы признать банкротом индивидуального предпринимателя Владимира Муратова. Также представители общества просили включить требование в размере более 1,5 млн рублей в реестр требований кредиторов должника.
В отношении Муратова ввели процедуру реструктуризации долгов. А в июне 2022 года в суд обратилась иностранная компания, числящаяся как третье лицо в деле. Фирма Ayoma Company Limited из Китая высказала желание принять участие в заседании в онлайн-режиме.
Также внести в реестр требований кредиторов ИП Владимира Муратова потребовал Антон Куклис. Сумма требования превышает 4,2 млн рублей. Последнее заседание прошло 9 июня. Следующее назначено на 5 июля.
Следующее арбитражное дело касается заключения муниципального контракта. Истец ООО «Градпроект» обратился в суд, чтобы признать решение МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного АО Тюмени» недействительным.
События-предпосылки к делу произошли еще в 2020 году, но решение вынесли только в июне текущего года. Контракт на разработку проектной документации на благоустройство дворовых территорий подписали в 2018 году. Цена контракта равнялась 1,7 млн рублей.
После того, как работы были выполнены, ООО «Градпроект» неоднократно направляла заказчику проектную документацию и акты о выполнении. МКУ «Служба заказчика по благоустройству ВАО» отправляла замечания, исполнитель устранял недостатки.
Корректировки затягивали сроки сдачи документации. К тому же, заказчик невовремя передал все необходимые документы, что привело к срыву сроков. После этого МКУ в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта. Причина тому — нарушение сроков сдачи, ненадлежащее качество работ.
Суд постановил удовлетворить требования ответчика — признать отказ МКУ недействительным. «Службу заказчика» обязали аннулировать сведения об отказе на портале Госзакупок и взыскать с организации 6 тысяч рублей госпошлины.
Это дело тоже связано с исполнением муниципального контракта. Истцом в деле выступает ООО «Оила», а ответчиком — Областная больница № 3 в Тобольске. Стороны заключили между собой контракт на уборку снега и сосулек с кровли медучреждения на 676 тысяч рублей.
Контракт был заключен в марте 2021 года. Тогда исполнитель «Оила» совершил обозначенные работы. Но проведены и дополнительные работы в виде сборки стеллажей, переноски архива, перевозке оборудования. Итоговая сумма получилась больше — 1 млн 700 тысяч рублей.
В связи с этим истец потребовал взыскать с областной больницы № 3 средства за дополнительные работы. Ответчик признал, что фактическая задолженность составляет 147 тысяч 200 рублей. Также ООО просило взыскать проценты за пользование чужими деньгами за просрочку оплаты.
Суд удовлетворил иск лишь частично. Областную больницу № 3 в Тобольске обязали выплатить долг 147 тысяч рублей и неустойку почти 19 тысяч рублей.