Скандальные арбитражи: банкротство ИП, долг тобольской больницы, отказ от контракта

Это дело тоже связано с исполнением муниципального контракта. Истцом в деле выступает ООО «Оила», а ответчиком — Областная больница № 3 в Тобольске. Стороны заключили между собой контракт на уборку снега и сосулек с кровли медучреждения на 676 тысяч рублей.