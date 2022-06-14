Сбер открывает набор в Летнюю школу для преподавателей

«Мы активно сотрудничаем более чем с 350 партнёрами в сфере среднего профессионального и высшего образования по стране и видим огромный дефицит актуальных учебных материалов, задач и кейсов, которые бы позволили преподавателям создавать и реализовывать практико-ориентированные учебные программы, дополненные реальными бизнес-задачами и кейсами. Мы видим запрос вузов и ссузов и считаем важным отвечать на него, используя экспертизу и опыт, накопленные в Сбере. Обучение в Летней школе бесплатное для прошедших отбор преподавателей — в этом мы видим нашу миссию по поддержке и развитию студентов на заре их карьеры»,рассказывает управляющий директор, руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка Андрей Очеретный.