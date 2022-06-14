Художник Дмитрий Аске создал скульптуру для Тюмени

На Водопроводной, 14 теперь стоит конь, высотой в три с половиной метра, с гладящей его всадницей. Такую работу Дмитрий Аске создал для крафтового кластера «Конюшня». Спонсировал новый арт-объект владелец кластера Сергей Колесник.
Но почему здание черное, а конь красный?
«Моя работа — это не только прямая отсылка к самой „Конюшне“, но и отсылка к картине Петрова-Водкина „Купание красного коня“. Я подумал, что если сделаю полигональную скульптуру в натуралистичных цветах, то это будет слишком банально. А тут, и отсылка с известному произведению, и яркий образ, да и красный цвет почти во всех моих работах встречается»,объяснил Дмитрий Аске.
В ночь с понедельника на вторник к «Красному коню» пришлось даже приставить охранника, чтобы защитить его от вандалов. Но Дмитрий говорит, что пока ни одна его работа не страдала от других уличных «художников».
Официальное открытие арт-объекта и кластера прошло сегодня. Художник проделанной работой доволен, как и Тюменью. Он отметил, что здесь много креативных пространств и центр города хорош своей единой стилистикой.
В восторге от «Красного коня» был и Артем Павлюченко, руководитель управы Центрального административного округа Тюмени. Он сказал, что подумает над тем, чтобы еще раз пригласить художника в Тюмень, чтобы он создал проект для городской набережной.
Несколько фактов о Дмитрии Аске: ударение в его псевдониме падает на последний слог, он никогда не снимает очки на публике и он начал свою карьеру в 2000 году в качестве автора граффити, а потом перешел к графическому дизайну, типографике, иллюстрации, настенной росписи и современному искусству.