Художник Дмитрий Аске создал скульптуру для Тюмени

«Моя работа — это не только прямая отсылка к самой „Конюшне“, но и отсылка к картине Петрова-Водкина „Купание красного коня“. Я подумал, что если сделаю полигональную скульптуру в натуралистичных цветах, то это будет слишком банально. А тут, и отсылка с известному произведению, и яркий образ, да и красный цвет почти во всех моих работах встречается»,объяснил Дмитрий Аске.