Буцаев: На строительство трасс пустят изношенные шины и стеклобой

Продукция, полученная при переработке автопокрышек, используется как модификатор асфальтобетона на основе резиновой крошки. В России за минувшие пять лет с использованием данного модификатора уложили где-то 15 миллионов квадратный метров дорожного полотна. Тут имеются в виду дороги и федерального, и регионального назначения. Как пример — шоссе, подведомственные ГК «Автодор» - Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), М11 и М4, подытожил глава РЭО.