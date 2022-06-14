Буцаев: На строительство трасс пустят изношенные шины и стеклобой

К 2030 году, согласно документу, строительные и другие отходы на 40% будут использоваться при прокладке дорог. Об этом информирует iz.ru.
При прокладке автотрасс приходится потреблять огромные объемы ресурсов природы. Для снижения подобного потребления нужно заменить часть природных ресурсов и новых материалов сырьем, которое добывают из отходов (вторичных ресурсов). При этом эксплуатационные и экологические характеристики дорог ухудшаться не должны, поведал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Оператор следит за опытом прочих государств. Он демонстрирует, что применение от 80% до 90% вторичных ресурсов вполне реально. Удачный пример использования вторсырья, например пластика, при прокладке трасс показала Индия. Там за счет утилизированных пластиковых отходов построили свыше 30 000 километров дорог.
По словам Буцаева, столь серьезные успехи позволят создавать новые производства и дополнительные рабочие места. Основным ресурсом стал вторичный щебень. Он используется для отсыпки трасс временных или с невысокой нагрузкой. Вторичный щебень получают из красного кирпича бывшего в употреблении, цементобетона и даже из стеклобоя. Еще задействуют переработанные шины.
Продукция, полученная при переработке автопокрышек, используется как модификатор асфальтобетона на основе резиновой крошки. В России за минувшие пять лет с использованием данного модификатора уложили где-то 15 миллионов квадратный метров дорожного полотна. Тут имеются в виду дороги и федерального, и регионального назначения. Как пример — шоссе, подведомственные ГК «Автодор» - Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), М11 и М4, подытожил глава РЭО.