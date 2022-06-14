Большинство утечек в компаниях происходят из-за сотрудников

Как сообщает iz.ru, весной этого года в даркнете появилось около 100 без с персональными данными различных компаний, в том числе сервисов «Яндекс.Еды», СДЭК, Wildberries, Delivery Club и не только. В крупнейших утечках, как отмечается, содержалось 616,6 миллиона строк информации.
Эксперты говорят, что утечки происходят путем слива данных внутренними злоумышленниками, а также через взлом систем компании извне, в результате которого хакеры получают доступ к ценным данным. Для этого используются социальная инженерия, уязвимости в ПО, внедрение вирусов, скомпрометированные учетные записи.
Сообщает, что слив внутренней информации часто происходит через съемные носители, мессенджеры, электронную почту.
Специалисты считают, что ближайшими целями хакеров станут организации, обладающие большими массивами личных данных и в то же время менее защищенные от компьютерных атак, — например, медицинские организации.