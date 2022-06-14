Большинство утечек в компаниях происходят из-за сотрудников

Как сообщает iz.ru, весной этого года в даркнете появилось около 100 без с персональными данными различных компаний, в том числе сервисов «Яндекс.Еды», СДЭК, Wildberries, Delivery Club и не только. В крупнейших утечках, как отмечается, содержалось 616,6 миллиона строк информации.