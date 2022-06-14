Бизнесмен Сергей Колесник планирует выкупить магазин «Ишимский» у мясокомбината

«Мясной магазин не вписывается в концепцию нашего кластера. Мы очень хотели выкупить помещение целиком, даже предлагали владельцу двойную оплату. Но у „Ишимского“, судя по всему, с финансами все в порядке и они нам отказали», говорит Сергей Колесник