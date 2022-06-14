Бизнесмен Сергей Колесник планирует выкупить магазин «Ишимский» у мясокомбината

Сергей Колесник, основатель, собственник и генеральный директор «Управляющей компании «Колесник», построил на Водопроводной, 14 крафтовый кластер «Конюшня». Но всю площадь здания ему выкупить не удалось.
Тюменский девелопер никак не смог договориться с владельцем филиала мясного магазина «Ишимский».
Мясная лавка располагается здесь уже много лет и ее владелец не готов отдавать хлебное место.
«Мясной магазин не вписывается в концепцию нашего кластера. Мы очень хотели выкупить помещение целиком, даже предлагали владельцу двойную оплату. Но у „Ишимского“, судя по всему, с финансами все в порядке и они нам отказали», говорит Сергей Колесник
Колесник выразил надежду, что «Ишимский» либо подстроится под стилистику нового модного кластера, либо предложит свою цену за занимаемые 50 квадратных метров.
Но пока обычный мясной магазинчик соседствует с итальянским рестораном, где готовят неаполитанскую пиццу, и азиатским кафе с раменом и острыми соусами. А скоро над ним появится еще и кальянная с клуб-баром.