«20 главных событий России за 20 лет»: Наследие Олимпиады в Сочи

Один из главных подарков олимпиады — это город-курорт Сочи. Да, Сочи, как место отдыха был популярен и задолго до игр. Но после Олимпиады, он превратился в современную курортную зону, удобную, красивую и интересную. После игр Сочи ушел от сезонности и стал круглогодично принимать туристов, потому что кроме моря летом, здесь появилось, что посмотреть и зимой.