Жители голышмановской деревни не могут выехать в село из-за разбитой дороги

«Дороги разбиты со времен постройки птицефермы. Администрация Голышманово на данную проблему не реагирует», пишут селяне.
Ранее об аналогичной проблеме сообщали жители Тобольского района. Там от цивилизации каждый раз после дождей оказывается отрезанной деревня Экстезерь.
Между тем, на ремонт дорожного покрытия в этом году из средств областного бюджета и в рамках соглашения между Тюменской областью и Росавтодором выделено более 700 миллионов рублей. По словам властей, в нормативное состояние будет приведено 8 участков автодорог общей протяженность. 36 километров.