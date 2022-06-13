Жители голышмановской деревни не могут выехать в село из-за разбитой дороги

Между тем, на ремонт дорожного покрытия в этом году из средств областного бюджета и в рамках соглашения между Тюменской областью и Росавтодором выделено более 700 миллионов рублей. По словам властей, в нормативное состояние будет приведено 8 участков автодорог общей протяженность. 36 километров.