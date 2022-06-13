nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменскую область прибыл летний поезд железнодорожного круиза «В Сибирь»

13 июня 05:30
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Летний круизный поезд "В Сибирь" прибудет сегодня в Тобольск. Накануне состав побывал в Тюмени. В областной столице туристов встречали аниматоры и казаки, сообщили "Нашему Городу" в информационном центре правительства Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Гости побывали на обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Тюмени, прогулялись по набережной, посетили полигон в селе Успенка, декорации к фильму «Сибириада», где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн. Также желающие смогли отдохнуть на территории термального СПА-комплекса «Лето-лето».

Сегодня утром поезд прибыл в Тобольск. Запланированы посещение сада «Ермаково поле», Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря, фабрики художественных косторезных изделий, тематического парка «Тобол», прогулка по территории Кремля.

В 18:32 состав отправится из Тобольска в Пермь.

Отметим, в следующий раз туристический поезд летней серии круизов «В Сибирь» прибудет в Тюмень в июле. Всего этим летом по маршруту Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва состав будет курсировать два раза. Стоимость шестидневного тура составляет от 73 тысяч 800 рублей.

#Новости#Тюмень#РЖД#Поезда#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25