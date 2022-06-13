В Тюменскую область прибыл летний поезд железнодорожного круиза «В Сибирь»

Отметим, в следующий раз туристический поезд летней серии круизов «В Сибирь» прибудет в Тюмень в июле. Всего этим летом по маршруту Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва состав будет курсировать два раза. Стоимость шестидневного тура составляет от 73 тысяч 800 рублей.