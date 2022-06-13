В Тюменскую область прибыл летний поезд железнодорожного круиза «В Сибирь»

Гости побывали на обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Тюмени, прогулялись по набережной, посетили полигон в селе Успенка, декорации к фильму «Сибириада», где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн. Также желающие смогли отдохнуть на территории термального СПА-комплекса «Лето-лето».
Сегодня утром поезд прибыл в Тобольск. Запланированы посещение сада «Ермаково поле», Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря, фабрики художественных косторезных изделий, тематического парка «Тобол», прогулка по территории Кремля.
В 18:32 состав отправится из Тобольска в Пермь.
Отметим, в следующий раз туристический поезд летней серии круизов «В Сибирь» прибудет в Тюмень в июле. Всего этим летом по маршруту Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва состав будет курсировать два раза. Стоимость шестидневного тура составляет от 73 тысяч 800 рублей.