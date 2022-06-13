В Тюменской области выросло количество преступлений в отношении детей

Рост количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних детей составил 10,2%.
В 2021 году в семьях было совершено 138 преступлений в отношении детей. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области считает, что основными причинами совершения преступлений против жизни и здоровья детей в семье явлется неумение взрослых разрешать конфликтные ситуации с подростками.
«Взрослые применяют физическую силу, либо угрозы в воспитательных целях, подростки вмешиваются в бытовые конфликты между взрослыми и становятся жертвами преступления»Андрей Степанов
Уполномоченный по правам ребенка уточнил, что актуальной остается проблема совершения преступлений в отношений детей лицами, совместно проживающими в семьях - отчимы, сожители матерей.
Доклад будет рассмотрен депутатами Тюменской облдумы на заседании 23 июня в рамках ежегодного отчета о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области.