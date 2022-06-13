В Тюменской области выросло количество преступлений в отношении детей

В 2021 году в семьях было совершено 138 преступлений в отношении детей. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области считает, что основными причинами совершения преступлений против жизни и здоровья детей в семье явлется неумение взрослых разрешать конфликтные ситуации с подростками.