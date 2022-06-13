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В Тюменской области выросло количество преступлений в отношении детей

13 июня 13:47
Фото: 1MI
1146 преступлений совершено в отношении несовершеннолетних на территории Тюменской области в 2021 году. Данные приводятся в докладе уполномоченного по правам ребенка Андрея Степанова. В 2020 году количество преступлений в отношении детей было 1040. Доклад имеетcя в распоряжении редакции сайта nashgorod.ru
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Тюмень

Рост количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних детей составил 10,2%.

В 2021 году в семьях было совершено 138 преступлений в отношении детей. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области считает, что основными причинами совершения преступлений против жизни и здоровья детей в семье явлется неумение взрослых разрешать конфликтные ситуации с подростками.

«Взрослые применяют физическую силу, либо угрозы в воспитательных целях, подростки вмешиваются в бытовые конфликты между взрослыми и становятся жертвами преступления»Андрей Степанов

Уполномоченный по правам ребенка уточнил, что актуальной остается проблема совершения преступлений в отношений детей лицами, совместно проживающими в семьях - отчимы, сожители матерей.

Доклад будет рассмотрен депутатами Тюменской облдумы на заседании 23 июня в рамках ежегодного отчета о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Максим Карпиков#Политика
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