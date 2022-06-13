В Тюменской области проходит последний день этнофестиваля «Небо и Земля»

Как сообщают в группе этнофестиваля Вконтакте, в последний день с 10:00 до 20:00 работает стрелковый тир, в котором можно стрелять из лука и арбалета, а также метать копья и топоры. В это же время работает метательный тир и стенд с доспехами, примерить которые может любой желающий. Также гости фестиваля могут купить вещи игрушки на Торговом столе.