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В Тюменской области проходит последний день этнофестиваля «Небо и Земля»

13 июня 06:53
Фото: 1Mi
Подходит к концу знаменитый этнофестиваль «Небо и Земля». 9 июня желающие отдохнуть от смартфонов собрались в экополисе «Фестивальный», а сегодня, 13 июня, отдыхающим придется собирать палатки и возвращаться домой.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают в группе этнофестиваля Вконтакте, в последний день с 10:00 до 20:00 работает стрелковый тир, в котором можно стрелять из лука и арбалета, а также метать копья и топоры. В это же время работает метательный тир и стенд с доспехами, примерить которые может любой желающий. Также гости фестиваля могут купить вещи игрушки на Торговом столе.

Для детей в последний день составлена разнообразная программа для разных возрастов. Ребят ждут игровые программы, мастер-классы и развивающие занятия. Закончится детская программа праздником красок Холи и заключительным концертом.

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