В тюменском дворе после проведенных работ по благоустройству вода затопила подвалы

«Вода не должна поступать в подвалы и подъезды. УК должны проследить за подрядчиком. В противном случае, зачем нужно такое благоустройство, если стоки будут подмывать фундамент дома, и скапливаться у входа в подъезд», отметил Владимир П.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице в домах по улицам Одесской, Народной и Энергетиков после проведенного капитального ремонта кровли, во время дождя затопило подъезды и квартиры местных жителей. Проблемы возникли вследствие неправильно выполненных работ.