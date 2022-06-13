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В тюменском дворе после проведенных работ по благоустройству вода затопила подвалы

13 июня 09:56
Фото: 1Mi
Качество работ по благоустройству дворов вызывает нарекания среди жителей Тюмени. Горожане отмечают, что после проведенной реконструкции дворовой территории по улице Волгоградской, 117, вся дождевая вода с дорог начала уходить в подвалы стоящих зданий.
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Тюмень

«Вода не должна поступать в подвалы и подъезды. УК должны проследить за подрядчиком. В противном случае, зачем нужно такое благоустройство, если стоки будут подмывать фундамент дома, и скапливаться у входа в подъезд», отметил Владимир П.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице в домах по улицам Одесской, Народной и Энергетиков после проведенного капитального ремонта кровли, во время дождя затопило подъезды и квартиры местных жителей. Проблемы возникли вследствие неправильно выполненных работ.

#Новости#Тюмень#Благоустройство#Дворы#Валентина Бурнашева#Общество
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