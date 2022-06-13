В Тюмени планируют построить дом для вынужденных переселенцев

Площадь объекта составит 1800 квадратных метров, одновременно в доме смогут расположиться до 70 человек. Работы будут проведены в два этапа.
Кроме дома для переселенцев, здесь же разместят станцию техобслуживания автомобилей площадью 1500 квадратных метров и центр автопаркинга и СТО на 9 постов общей площадью 311 квадратов.
В этом же районе, в границе улиц Ивана Словцова — Таллинская — Энергостроителей, планируют организовать подземную стоянку на 150 машиномест, универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 1330 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивный зал площадью 1 тысяча квадратов, бассейн площадью 300 квадратных метров и баню. Строительные работы и ввод в эксплуатацию объектов намечен на четвертый квартал 2026 года.
Обсуждение предложенных проектов пройдет с 20 июня по 1 июля 2022 года.