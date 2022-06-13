В Тюмени планируют построить дом для вынужденных переселенцев

В этом же районе, в границе улиц Ивана Словцова — Таллинская — Энергостроителей, планируют организовать подземную стоянку на 150 машиномест, универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 1330 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивный зал площадью 1 тысяча квадратов, бассейн площадью 300 квадратных метров и баню. Строительные работы и ввод в эксплуатацию объектов намечен на четвертый квартал 2026 года.