В Тобольском районе скоро появятся две современные амбулатории

Также в селах Байкалово и Малая Зоркальцева строятся две врачебные смарт-амбулатории. Здания модульной конструкции из высококачественных энергосберегающих материалов площадью порядка 350 м² устанавливаются в сельских поселениях сменят прежние. Они будут укомплектованы современным оборудованием, новыми инструментами и всем необходимым. Стоимость каждого строения более 20 миллионов рублей.