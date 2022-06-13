В Тобольском районе скоро появятся две современные амбулатории

Также в селах Байкалово и Малая Зоркальцева строятся две врачебные смарт-амбулатории. Здания модульной конструкции из высококачественных энергосберегающих материалов площадью порядка 350 м² устанавливаются в сельских поселениях сменят прежние. Они будут укомплектованы современным оборудованием, новыми инструментами и всем необходимым. Стоимость каждого строения более 20 миллионов рублей.
Также в селах Байкалово и Малая Зоркальцева строятся две врачебные смарт-амбулатории. Здания модульной конструкции из высококачественных энергосберегающих материалов площадью порядка 350 кв.м сменят прежние. Они будут укомплектованы современным оборудованием, инструментами и всем необходимым. Стоимость каждого строения свыше 20 млн рублей.
Сейчас ведётся монтаж электрооборудования, водопровода, системы отопления и септика. Главный вход будет оборудован пандусом, а близлежащая территория лагоустроена. Открытие врачебных амбулаторий запланировано на середину лета этого года.
Обустройство амбулаторий спроектировано по потребностям местных пациентов, в том числе маломобильных. Внутри будут кабинеты раннего выявления заболеваний, функциональной диагностики, терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, палата дневного стационара, а также процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт.
Рабочее место специалиста подключат к интернету по защищённому каналу. Это позволит использовать телемедицинские технологии, к примеру, онлайн-консультации с врачом из областной больницы.
Напомним, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона и доступность медицинской помощи в селах и деревнях. В рамках нацпроекта «Здоровье» и региональных программ в больницы и поликлиники области закупается современное оборудование, а здания медучреждений ремонтируют.