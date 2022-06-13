В Тобольском районе откроют этим летом две современные амбулатории

Амбулатории оборудуют процедурным и прививочным кабинетами, отделениями аппаратной диагностики, ЭКГ- исследований, дневного стационара. В поликлиниках местных жителей будут принимать терапевты, взрослый и детский, акушеры-гинекологи.
Работы во строительству новых амбулаторий ведется в рамках госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Напомним, в этом году на ремонт медицинских учреждений, покупку медицинского оборудования, обустройство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Тюменской области из бюджета региона выделено 400 миллионов рублей.