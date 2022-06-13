В Тобольском районе откроют этим летом две современные амбулатории

Два амбулаторных пункта откроют этим летом в тобольских селах Байкалово и Малая Зоркальцева. Новые поликлиники заменят прежние. Площадь каждой из них сосавит 350 квадратных метров, стоимость — около 20 миллионов рублей, сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

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