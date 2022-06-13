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В Тобольском районе откроют этим летом две современные амбулатории

13 июня 06:10
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Два амбулаторных пункта откроют этим летом в тобольских селах Байкалово и Малая Зоркальцева. Новые поликлиники заменят прежние. Площадь каждой из них сосавит 350 квадратных метров, стоимость — около 20 миллионов рублей, сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
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Тюмень

Амбулатории оборудуют процедурным и прививочным кабинетами, отделениями аппаратной диагностики, ЭКГ- исследований, дневного стационара. В поликлиниках местных жителей будут принимать терапевты, взрослый и детский, акушеры-гинекологи.

Работы во строительству новых амбулаторий ведется в рамках госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Напомним, в этом году на ремонт медицинских учреждений, покупку медицинского оборудования, обустройство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Тюменской области из бюджета региона выделено 400 миллионов рублей.

#Новости#Тюмень#Больницы#Здравоохранение#Валентина Бурнашева#Экономика
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