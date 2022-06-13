Тюменцев предупредили о появлении в экопарке «Затюменский» неадекватного мужчины

Отметим, экопарк «Затюменский» — одно из популярных мест семейного отдыха в Тюмени. Здесь можно прогуляться с коляской, покататься на велосипеде и роликовых коньках, позаниматься на спортивных тренажерах, покормить белок и ну и просто насладиться чистым воздухом.