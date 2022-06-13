Тюменцев предупредили о появлении в экопарке «Затюменский» неадекватного мужчины

«Прошу всех, без исключения, проявить бдительность. Возможно, он поменяет местоположение и переберётся в другие парки, скверы, места», написали в социальных сетях неравнодушные горожане.
Отметим, экопарк «Затюменский» — одно из популярных мест семейного отдыха в Тюмени. Здесь можно прогуляться с коляской, покататься на велосипеде и роликовых коньках, позаниматься на спортивных тренажерах, покормить белок и ну и просто насладиться чистым воздухом.
Ранее в Тюмени аналогичный извращенец был замечен в районе лицея № 81. Как выяснилось, мужчина каждое утро приходил к учебному заведению делать свои дела.