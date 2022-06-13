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Тюменцев предупредили о появлении в экопарке «Затюменский» неадекватного мужчины

13 июня 04:04
Фото: 1Mi
Очередного извращенца встретили накануне жители Тюмени в районе экопарка «Затюменский». Мужчина занимался самоудовлетворением в лесу рядом с дорогой.
Сюжет
Тюмень

«Прошу всех, без исключения, проявить бдительность. Возможно, он поменяет местоположение и переберётся в другие парки, скверы, места», написали в социальных сетях неравнодушные горожане.

Отметим, экопарк «Затюменский» — одно из популярных мест семейного отдыха в Тюмени. Здесь можно прогуляться с коляской, покататься на велосипеде и роликовых коньках, позаниматься на спортивных тренажерах, покормить белок и ну и просто насладиться чистым воздухом.

Ранее в Тюмени аналогичный извращенец был замечен в районе лицея № 81. Как выяснилось, мужчина каждое утро приходил к учебному заведению делать свои дела.

#Новости#Экопарк#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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