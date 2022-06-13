Тюменцев научат создавать костюмы и атрибутику для косплея

Как сообщают в мультицентре, участникам расскажут о материалах костюма и аксессуаров, а также познакомят с особенностями дефиле. Победительница многих конкурсов и фестивалей Ника Горбачева расскажет гостям о создании образа любимого персонажа. По итогу мастер-классов участники смогут создать свой первый элемент косплея.
Оба мероприятия состоятся в 19:00 на своих площадках 14 и 20 июня.
«Сейчас люди, увлекающиеся гик-культурой, не получают достаточно поддержки и мотивации в творчестве и чувствуют себя неуверенно. Мастер-классы помогут в поддержке талантливых студентов и развитии гик-комьюнити», — считает организатор Роман Илларионов.
Стоит отметить, что мастер-классы проходят в рамках Students Cosplay Fest. На мероприятие необходимо зарегистрироваться через специальную форму.