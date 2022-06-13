Тюменцам советуют летом есть больше сезонных овощей и фруктов

Также обязательно употреблять зелень — от крапивы и щавеля до кресс-салата, рукколы и молодого чеснока.
Из фруктов и ягод в июне медики рекомендуют уделить вниманием абрикосам, нектаринам, черешне и клубнике. Они являются кладезем витаминов и минералов. К примеру, абрикосы богаты калием, необходимым для здоровой работы сердца, и витамином А, полезным для здоровья глаз.
Черешня благотворно влияет на обмен веществ, работу печени, сердца и головного мозга, снижает артериальное давление и уровень холестерина в крови. Клубника является источником витаминов А, В, С, Е, калия, фосфора, кальция, магния. Также эта ягода известна своими антиоксидантными свойствами.
Заметим, сегодня цены на сезонные овощи и фрукты в тюменских магазинах и на рынках пока еще «кусаются». Одними из самых дешевых овощей являются ранняя капуста и огурцы — стоимость килограмма этих овощей составляет 60 и 90 рублей соответственно. Пучок свежего редиса продают за 50 рублей, килограмм кабачков в среднем стоит в районе 100 рублей, зеленого перца — 260 рублей.
Фрукты и ягоды, безусловно, пока еще довольно дорогие. Килограмм абрикосов обойдется минимум в 250 рублей. За такую же стоимость можно приобрести азербайджанские помидоры. Черешню и клубнику на тюменских рынках продают по 500-700 рублей за килограмм.