Тюменцам советуют летом есть больше сезонных овощей и фруктов

Заметим, сегодня цены на сезонные овощи и фрукты в тюменских магазинах и на рынках пока еще «кусаются». Одними из самых дешевых овощей являются ранняя капуста и огурцы — стоимость килограмма этих овощей составляет 60 и 90 рублей соответственно. Пучок свежего редиса продают за 50 рублей, килограмм кабачков в среднем стоит в районе 100 рублей, зеленого перца — 260 рублей.