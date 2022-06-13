Тюменские учителя зарабатывают на 5 тысяч больше, чем их коллеги в среднем по России

Учителя тюменских школ зарабатывают в среднем на 5 тысяч больше, чем их российские коллеги. Согласно данным Росстата, заработная плата педагогов в образовательных учреждениях юга региона достигает 49,6 тысяч рублей. В среднем по России этот показатель составляет 45,8 тысяч.

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