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Тюменские учителя зарабатывают на 5 тысяч больше, чем их коллеги в среднем по России

13 июня 10:59
Фото: 1Mi
Учителя тюменских школ зарабатывают в среднем на 5 тысяч больше, чем их российские коллеги. Согласно данным Росстата, заработная плата педагогов в образовательных учреждениях юга региона достигает 49,6 тысяч рублей. В среднем по России этот показатель составляет 45,8 тысяч.
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Тюмень

Самые высокие доходы получают педагоги школ Ямало-Ненецкого и Чукотского автономного округов, Москвы, Сахалинской и Магаданской областей — от 94 до 111 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты, в размере 24 — 25 тысяч рублей, зарегистрированы в Карачаево-Черкесской республики, Ингушетии, Ивановской области.

Среди регионов Уральского федерального округа самые высокие зарплаты у ямальских учителей (102,3 тысяч рублей), самые низкие — в Курганской и Челябинской областях (30,2 и 35,3 тысячи рублей соответственно).

У педагогов дошкольного образования в среднем по России ежемесячный доход составляет 38,8 тысяч рублей. В Тюменской области этот показатель достигает 45 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты среди педагогов дошкольного образования у ямальских работников (85 тысяч рублей), самые низкие — в Курганской области (28,5 тысяч рублей).

#Новости#Росстат#Тюмень#Зарплаты#Учителя#Валентина Бурнашева#Экономика
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