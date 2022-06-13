Тюменские учителя зарабатывают на 5 тысяч больше, чем их коллеги в среднем по России

Самые высокие доходы получают педагоги школ Ямало-Ненецкого и Чукотского автономного округов, Москвы, Сахалинской и Магаданской областей — от 94 до 111 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты, в размере 24 — 25 тысяч рублей, зарегистрированы в Карачаево-Черкесской республики, Ингушетии, Ивановской области.
Среди регионов Уральского федерального округа самые высокие зарплаты у ямальских учителей (102,3 тысяч рублей), самые низкие — в Курганской и Челябинской областях (30,2 и 35,3 тысячи рублей соответственно).
У педагогов дошкольного образования в среднем по России ежемесячный доход составляет 38,8 тысяч рублей. В Тюменской области этот показатель достигает 45 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты среди педагогов дошкольного образования у ямальских работников (85 тысяч рублей), самые низкие — в Курганской области (28,5 тысяч рублей).