Тюменские больницы обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами

В Тюменской области систематически осуществляется оценка возможностей медицинских организаций (с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки) по оказанию медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, которым в результате террористического акта может быть причинён физический вред.