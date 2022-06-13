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Тюменские больницы обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами

13 июня 13:23
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Все медицинские организации Тюменской области оснащены оборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, в том числе в экстренных ситуациях. Также в регионе сформирован запас жизненно необходимых лекарств, сообщает пресс-служба областного депздрава.

В Тюменской области систематически осуществляется оценка возможностей медицинских организаций (с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки) по оказанию медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, которым в результате террористического акта может быть причинён физический вред.

Кроме того, в регионе сформирован (в соответствии с установленными нормативами) резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи населению.

Медорганизации, имеющие в составе стационар, обеспечены автономными источниками энергоснабжения. Таким образом, экстренное отключение электричества не может повлиять на лечение пациентов, для жизнеобеспечения которых используются аппараты, зависящие от электроэнергии.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

Так, в настоящее время в больницах региона есть самое современное оборудование, благодаря которому жители Тюмени получают помощь, не выезжая в другие регионы. Опыт и мастерство тюменских врачей подтверждаются практически каждый день.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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