ЦУР: большинство тюменцев самостоятельно занимаются организацией турпоездок

Опрос проходил с 16 по 22 мая в социальных сетях. В анкетировании приняли участие 619 жителей Тюменской области от 18 до 65 лет.
Опрос показал, что с целью отдыха путешествуют чуть более половины жителей области (51%). Из них 18% отдыхают один раз в год, а вот 17% только 1 раз в 2-3 года. Тех, кто отдыхает несколько раз в год, таких оказалось 13%. Путешествуют чаще всего тюменцы возрасте от 35 до 54 лет.
Самые популярные виды отдыха у тюменцев пляжный (50%) и экскурсионно-познавательный отдых (45%). А проводить свободное время в местах дикой природы и кемпингах предпочитает всего 23%.
Сибиряки предпочитают отдыхать на живописной природе (50%) и рядом с водоемами (44%). Чуть менее важны возможность размещения в гостинице (36%), транспортная доступность (36%) и культурно-историческое наследие (33%).
Также исследование показало, что тюменцы в основном хотят отдыхать летом 67%). Занимаются самостоятельной организацией отдыха, в том числе бронируют отели, планируют турпрограмму 57% тюменцев. Другие пользуются услугами турагентств частично — 28%, а 12% поручают организацию отдыха туроператорам.
Стоит отметить, что в настоящее время Тюменская область активно занимается туристическим продвижением. Буквально за 4-5 лет в регионе появились десять новых активных туроператоров, сформированы новые турпрограммы с гибким ценообразованием. Тюменские турпродукты продают свыше 150 российских туроператоров из разных регионов России.
К слову в этом году в Тюменской области летом отдых и оздоровление пройдут порядка четверти миллиона детей из разных регионов страны. охват всеми видами летней занятости юных жителей Тюменской области остается на прежнем стабильном уровне 96% детей