ЦУР: большинство тюменцев самостоятельно занимаются организацией турпоездок

Опрос показал, что с целью отдыха путешествуют чуть более половины жителей области (51%). Из них 18% отдыхают один раз в год, а вот 17% только 1 раз в 2-3 года. Тех, кто отдыхает несколько раз в год, таких оказалось 13%. Путешествуют чаще всего тюменцы возрасте от 35 до 54 лет.