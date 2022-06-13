К концу недели в Тюмени потеплеет до + 27

Во вторник, 14 июня, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит + 12 + 14 ночью и + 17 + 19 днем.
В среду осадки прекратятся, а воздух к полудню прогреется до + 23 + 24. Ночью термометры покажут + 13 + 14.
В четверг, 16 июня, сохранится аналогичная погода: + 12 + 13 в темное время суток и до + 24 в дневные часы.
Пятница и суббота станут самыми теплыми днями на этой неделе. Ночью термометры покажут + 14 + 16, а к полудню воздух прогреется до + 26 + 27. Осадки в эти маловероятны.
Воскресенье, 19 июня, также пройдет без осадков. Температура воздуха в этот день ночью составит + 15 + 17. Днем ожидается до + 24 + 25.