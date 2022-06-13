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К концу недели в Тюмени потеплеет до + 27

13 июня 03:05
Фото: 1Mi
На тюменскую землю на этой неделе придет жара. По прогнозам синоптиков, ожидается до + 26 + 27. В понедельник, 13 июня температура воздуха в темное время суток составит + 13 + 14, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше + 15. Также вероятны грозы, дожди, град. Ожидается ветер до 16 метров в секунду.

Во вторник, 14 июня, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит + 12 + 14 ночью и + 17 + 19 днем.

В среду осадки прекратятся, а воздух к полудню прогреется до + 23 + 24. Ночью термометры покажут + 13 + 14.

В четверг, 16 июня, сохранится аналогичная погода: + 12 + 13 в темное время суток и до + 24 в дневные часы.

Пятница и суббота станут самыми теплыми днями на этой неделе. Ночью термометры покажут + 14 + 16, а к полудню воздух прогреется до + 26 + 27. Осадки в эти маловероятны.

Воскресенье, 19 июня, также пройдет без осадков. Температура воздуха в этот день ночью составит + 15 + 17. Днем ожидается до + 24 + 25.

#Новости#Погода в Тюмени#Прогноз погоды#Валентина Бурнашева#Общество
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