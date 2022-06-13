К концу недели в Тюмени потеплеет до + 27

На тюменскую землю на этой неделе придет жара. По прогнозам синоптиков, ожидается до + 26 + 27. В понедельник, 13 июня температура воздуха в темное время суток составит + 13 + 14, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше + 15. Также вероятны грозы, дожди, град. Ожидается ветер до 16 метров в секунду.

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