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Федеральную трассу Тюмень — Ишим расширят до четырех полос

13 июня 07:43
Фото: ГУС ТО
Автодорогу Тюмень — Ишим сделают четырехполосной. Федеральную трассу расширят на участке до 122 километра. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, это необходимо сделать для развития экономической сферы муниципалитета.

Также в этом году тюменские власти намерены убрать действующие в районе ограничения по газификации. В планах — создание на территории муниципального образования индустриального парка, который будет специализироваться на переработке сельскохозяйственной продукции.

Напомним, в этом году в Тюменской области работы по расширению до четырех полос также ведутся на федеральной трассе Тюмень — Омск. На эти цели потратят более 3 миллиардов рублей. Работы уже начались. В настоящее время там частично действуют ограничительные меры на движение транспорта.

Накануне на участке автодороги Тюмень — Омск произошла авария с участием легкового автомобиля и большегруза. Водитель BMW не справился с управлением на скользкой после дождя трассы и врезался в фуру. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Стоит отметить, что на ремонт тюменских дорог этим летом и осенью планируется потратить 705 млн рублей. По данным ГУСа Тюменской области, ремонтные работы пройдут на восьми участках автомобильных дорог. В надлежащий вид приведут около 36 км дорожного покрытия.

Часть средств — 231 млн рублей были выделены из регионального бюджета, а еще 474 млн рублей получены в результате сделки Тюменской области с «Росавтодором».

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