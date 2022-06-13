Федеральную трассу Тюмень — Ишим расширят до четырех полос

Также в этом году тюменские власти намерены убрать действующие в районе ограничения по газификации. В планах — создание на территории муниципального образования индустриального парка, который будет специализироваться на переработке сельскохозяйственной продукции.
Напомним, в этом году в Тюменской области работы по расширению до четырех полос также ведутся на федеральной трассе Тюмень — Омск. На эти цели потратят более 3 миллиардов рублей. Работы уже начались. В настоящее время там частично действуют ограничительные меры на движение транспорта.
Накануне на участке автодороги Тюмень — Омск произошла авария с участием легкового автомобиля и большегруза. Водитель BMW не справился с управлением на скользкой после дождя трассы и врезался в фуру. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
Стоит отметить, что на ремонт тюменских дорог этим летом и осенью планируется потратить 705 млн рублей. По данным ГУСа Тюменской области, ремонтные работы пройдут на восьми участках автомобильных дорог. В надлежащий вид приведут около 36 км дорожного покрытия.
Часть средств — 231 млн рублей были выделены из регионального бюджета, а еще 474 млн рублей получены в результате сделки Тюменской области с «Росавтодором».