Федеральную трассу Тюмень — Ишим расширят до четырех полос

Напомним, в этом году в Тюменской области работы по расширению до четырех полос также ведутся на федеральной трассе Тюмень — Омск. На эти цели потратят более 3 миллиардов рублей. Работы уже начались. В настоящее время там частично действуют ограничительные меры на движение транспорта.