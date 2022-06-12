Житель Тюмени может на десять лет отправиться в тюрьму за незаконную находку

Вскоре поиски 27-летнего тюменца завершились успехом: он что-то поднял с земли и положил себе в карман. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции. Это удивило мужчину, и он не стал скрывать, что подобрал из «закладки» запрещенное вещество.
«В присутствии понятых у местного жителя 1995 года рождения, как впоследствии установлено экспертизой, инспекторами ДПС изъято 0,35 грамма „спайса“. Также гражданин пояснил, что приобрел запрещенное вещество в интернете для личного употребления»,рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областного УМВД.
В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», он находится под подписке о невыезде. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до пятисот тысяч рублей.