Житель Тюмени может на десять лет отправиться в тюрьму за незаконную находку

Вскоре поиски 27-летнего тюменца завершились успехом: он что-то поднял с земли и положил себе в карман. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции. Это удивило мужчину, и он не стал скрывать, что подобрал из «закладки» запрещенное вещество.