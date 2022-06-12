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В Тюменской области временно запретили собирать грибы и ягоды

12 июня 14:16
Фото: «НашГород»
На этой неделе многие жители Тюменской области хвастались в соцсетях шикарным «уловом» грибов. Пришедшие в регион дожди в сочетании с тёплой погодой сделали своё дело: в местных лесах появился хороший урожай дикоросов. Между тем, пока что сбор лесного урожая может обернуться тюменцам серьезными штрафами.
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Тюмень

Дело в том, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, из-за которого жителям области запрещено ходить в лес, в том числе и для сбора различных дикоросов.

Напомним, особый противопожарный режим был введён в области 15 апреля. 26 мая губернатор Александр Моор продлил его до 16 июня. До этого времени жителям региона нельзя посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и готовить пищу на открытом огне и углях. Также действуют ограничения на проведение пожароопасных работ и использование пиротехнических изделий.

За нарушение правил противопожарного режима тюменцам грозят штрафы. Стоит отметить, что с 8 июня они значительно выросли. Так, за посещение леса во время данного режима можно получить штраф от 15 до 50 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы хвастаются полными корзинами грибов, которые набрали в местных лесах. Самые предприимчивые даже уже успели выставить улов на продажу.

Между тем, при посещении лесов надо опасаться не только штрафов, но и медведей. На этой неделе животные были замечены в тобольских лесах, а также под Тюменью.

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#Новости#Тюмень#Лес#Грибы#Юлия Николаева#Общество
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