В Тюмени водитель такси обматерил пассажирку из-за оплаты поездки

За это действие она получила в свой адрес немало оскорбительных и нецензурных слов. Кроме того, обозленный водитель повез пассажирку совсем не по адресу, а в неизвестном направлении. Поездка могла бы закончиться трагедией, но, к счастью, на светофоре девушка выбежала из машины.