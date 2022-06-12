В Тюмени водитель такси обматерил пассажирку из-за оплаты поездки

За это действие она получила в свой адрес немало оскорбительных и нецензурных слов. Кроме того, обозленный водитель повез пассажирку совсем не по адресу, а в неизвестном направлении. Поездка могла бы закончиться трагедией, но, к счастью, на светофоре девушка выбежала из машины.
Тюменцы отреагировали на ролик неоднозначно. Оскорбительные выражения водителя, конечно, не одобрили.
«То, что у таксиста нет кошелька там какого-то в сервисе Яндекс, это лично его проблемы, а никак не пассажиров. И ничто не даёт право ему так оскорблять человека. Как он вообще там работает? По какому принципу набирают водителей», отметила Полина Ф.
Часть горожан решили, что пассажирка просто хотела проехать на такси бесплатно.
«В общественном транспорте вы сразу оплачиваете поездку, тут по сути тоже самое, только частный извоз. Ну и есть процент людей, которые просто кидают на деньги!» отметила Ольга Б.
Также некоторые тюменцы пришли к выводу, что данное видео — постановочное.
«Видео не похоже на правду. Мое мнение как специально снято. Для чего только?» написала Оксана Р.