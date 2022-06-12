В Тюмени в День России проходит велофестиваль

В связи с проведением велопробега движение транспортных средств до 16:00 ограничего по улицам Республики, на участках улиц Водопроводной — от Республики до Советской, Хохрякова — от Первомайской до 8 Марта, Володарского — от Водопроводной до 8 Марта, 8 Марта — от Советской до Республики.