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В Тюмени в День России проходит велофестиваль

12 июня 08:21
Фото: 1Mi
День России тюменцы отмечают традиционным велопарадом. XV тюменский велофестиваль стартовал сегодня в 11:00 на Центральной площади города. От улицы Водопроводной тюменские спортсмены отправились по маршруту Водопроводная — Республики — Перекопская — Ленина — Орджоникидзе — Водопроводная.
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Тюмень

В программе верофестиваля помимо массового заезда запланированы выступление рок-группы 72-band, работа интерактивных площадок, памп-треков, заезды на беговелах для малышей, подведение итогов костюмированного конкурса и розыгрыш велосипедов.

В связи с проведением велопробега движение транспортных средств до 16:00 ограничего по улицам Республики, на участках улиц Водопроводной — от Республики до Советской, Хохрякова — от Первомайской до 8 Марта, Володарского — от Водопроводной до 8 Марта, 8 Марта — от Советской до Республики.

Отметим, велофестиваль проходит в Тюмени на протяжении нескольких лет. Мероприятие было отменено в связи с ограничениями, введенными из-за COVID-19, в 2020 и 2021 годах.

#Новости#Тюмень#Фестиваль#Велосипеды#Валентина Бурнашева#Общество
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