В Тюмени в День России проходит велофестиваль

В программе верофестиваля помимо массового заезда запланированы выступление рок-группы 72-band, работа интерактивных площадок, памп-треков, заезды на беговелах для малышей, подведение итогов костюмированного конкурса и розыгрыш велосипедов.
В связи с проведением велопробега движение транспортных средств до 16:00 ограничего по улицам Республики, на участках улиц Водопроводной — от Республики до Советской, Хохрякова — от Первомайской до 8 Марта, Володарского — от Водопроводной до 8 Марта, 8 Марта — от Советской до Республики.
Отметим, велофестиваль проходит в Тюмени на протяжении нескольких лет. Мероприятие было отменено в связи с ограничениями, введенными из-за COVID-19, в 2020 и 2021 годах.