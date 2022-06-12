В Тюмени на Цветном бульваре проходит фестиваль «Мост дружбы»

Желающие смогу познакомиться с обрядами и традициями народов Тюменской области, их бытом, попробовать национальные блюда, поиграть на народных музыкальных инструментах, принять участие в мастер-классах по традиционным народным промыслам, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства области.
Запланированы выступления творческих коллективов тюменского региона — всего порядка 100 номеров.
Напомним, в связи с проведениям мероприятия до 23:00 для транспорта будет закрыта улица Орджоникидзе. Пути объезда организованы по улицам Ленина и Герцена.
А еще сегодня в честь Дня России в 22:20 мост Влюбленных засияет цветами российского триколора. Праздничная подсветка будет работать до рассвета 13 мая.