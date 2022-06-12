nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на Цветном бульваре проходит фестиваль «Мост дружбы»

12 июня 08:46
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Фестиваль национальных культур «Мост дружбы» проходит сегодня в Тюмени на Цветном бульваре в традиционном онлайн-режиме впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Для жителей и гостей областной столицы на протяжении всего праздничного дня будут работать 22 национальных подворья.
Сюжет
Тюмень

Желающие смогу познакомиться с обрядами и традициями народов Тюменской области, их бытом, попробовать национальные блюда, поиграть на народных музыкальных инструментах, принять участие в мастер-классах по традиционным народным промыслам, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства области.

Запланированы выступления творческих коллективов тюменского региона — всего порядка 100 номеров.

Напомним, в связи с проведениям мероприятия до 23:00 для транспорта будет закрыта улица Орджоникидзе. Пути объезда организованы по улицам Ленина и Герцена.

А еще сегодня в честь Дня России в 22:20 мост Влюбленных засияет цветами российского триколора. Праздничная подсветка будет работать до рассвета 13 мая.

#Новости#Тюмень#Фестивали#Мост дружбы#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25