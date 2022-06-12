В Тюмени на Цветном бульваре проходит фестиваль «Мост дружбы»

Фестиваль национальных культур «Мост дружбы» проходит сегодня в Тюмени на Цветном бульваре в традиционном онлайн-режиме впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Для жителей и гостей областной столицы на протяжении всего праздничного дня будут работать 22 национальных подворья.

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