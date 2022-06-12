В Тюмени будут благоустраивать заброшенную территорию возле ж/д вокзала

«Суть заявки тюменцев состояла в том, чтобы преобразить и изменить не только внешний вид, но и внутреннее наполнение одной из территорий нашего города. Она расположена рядом с железнодорожным вокзалом. Территория сегодня закрыта от свободного посещения. Ранее она использовалась в промышленной деятельности РЖД. На ней расположены строения, которым сегодня более 100 лет. Два здания башен, веерное депо и другие объекты, часть которых имеет даже статус охраняемого объекта», рассказал Руслан Кухарук.