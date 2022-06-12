В Тюмени будут благоустраивать заброшенную территорию возле ж/д вокзала

По словам Руслана Кухарука, на прошлой неделе завершилась образовательная программа «Городские практики», участники которой представили проекты по ревитализации территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.
«Суть заявки тюменцев состояла в том, чтобы преобразить и изменить не только внешний вид, но и внутреннее наполнение одной из территорий нашего города. Она расположена рядом с железнодорожным вокзалом. Территория сегодня закрыта от свободного посещения. Ранее она использовалась в промышленной деятельности РЖД. На ней расположены строения, которым сегодня более 100 лет. Два здания башен, веерное депо и другие объекты, часть которых имеет даже статус охраняемого объекта», рассказал Руслан Кухарук.
Глава администрации отметил, что сегодня есть реальный запрос на изменение таких пространств. Поэтому все представленные в рамках программы проекты войдут в основу разработки проектной документации по изменению прилегающей к железнодорожному вокзалу территории.
Этот проект администрация Тюмени будет реализовывать совместно с РЖД.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени преобразуют территорию заброшенной пивоварни в Заречном микрорайоне. На ее месте откроют магазины, кофейни и пекарни. Помещение находилось в упадке последние пятнадцать лет.