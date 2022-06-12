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В Тюмени будут благоустраивать заброшенную территорию возле ж/д вокзала

12 июня 05:47
Фото: Скриншот из блога Руслана Кухарука
В Тюмени собираются преобразить территорию, прилегающую к железнодорожному вокзалу. Об этом в своем блоге рассказал глава городской администрации Руслан Кухарук, подводя итоги прошедшей рабочей недели.
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Тюмень

По словам Руслана Кухарука, на прошлой неделе завершилась образовательная программа «Городские практики», участники которой представили проекты по ревитализации территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.

«Суть заявки тюменцев состояла в том, чтобы преобразить и изменить не только внешний вид, но и внутреннее наполнение одной из территорий нашего города. Она расположена рядом с железнодорожным вокзалом. Территория сегодня закрыта от свободного посещения. Ранее она использовалась в промышленной деятельности РЖД. На ней расположены строения, которым сегодня более 100 лет. Два здания башен, веерное депо и другие объекты, часть которых имеет даже статус охраняемого объекта», рассказал Руслан Кухарук.

Глава администрации отметил, что сегодня есть реальный запрос на изменение таких пространств. Поэтому все представленные в рамках программы проекты войдут в основу разработки проектной документации по изменению прилегающей к железнодорожному вокзалу территории.

Этот проект администрация Тюмени будет реализовывать совместно с РЖД.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени преобразуют территорию заброшенной пивоварни в Заречном микрорайоне. На ее месте откроют магазины, кофейни и пекарни. Помещение находилось в упадке последние пятнадцать лет.

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