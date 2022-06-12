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В Ишиме неизвестные разгромили городское кладбище

12 июня 04:02
Фото: 1Mi
Жители Ишима сообщают в соцсетях о вандалах, которые разгромили городское кладбище. Неизвестные серьезно погнули оградки нескольких могил. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «Ишим пере подслушано».

Неприятную картину люди обнаружили накануне, 11 июня, на городском кладбище. Придя в преддверии Святой Троицы на могилки своих родных, многие ищимцы обнаружили неприятную картину — металлические оградки могил были сильно помяты, а в некоторых местах сломаны.

«Какие безбожные люди сделали это?», спрашивают горожане в соцсетях.

Люди предположили, что оградки неизвестные громили ногами, прыгая на них. На кладбище было обнаружено много следов от массивной обуви.

Некоторые пришли к выводу, что кладбище разгромили подростки, поскольку у них много энергии, которую зачастую некуда девать.

Другие решили, что это могли сделать только те люди, у которых нет родных.

«Наверное, у них нет никого там. Если бы с могилками их родных сделали такое, они бы кричали и били во все социальные сети», предполагает Наталья М.

Также были предположения, что оградки разгромили предприниматели, занимающиеся ритуальным бизнесом, чтобы люди у них заказали новые ограждения.

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#Новости#Вандалы#Кладбище#Юлия Николаева#Происшествия
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