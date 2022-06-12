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Тюменцы стали активно бронировать авиабилеты в Сочи

12 июня 04:53
Фото: 1Mi
По сравнению с прошлым годом, количество бронирований из Тюмени в южные части страны выросло на 26%. Чаще всего тюменцы выбирают для летнего отдыха город Сочи, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на Aviasales.
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Тюмень

Несмотря на более высокий интерес, цены на авиабилеты в Сочи не сильно отличаются от прошлогодних. Как правило, билет может обойтись отдыхающим примерно в 19 тысяч рублей.

Увеличение количества бронирований на юг страны аналитики связывают с ограничениями на полеты.

Стоит отметить, что южные регионы становятся популярными в период отпусков. Осенью и зимой тюменцы чаще всего бронировали авиабилеты в Москву, однако и летом столица остается популярным направлением. В летний топ перелетов также входят Санкт-Петербург и Новый Уренгой.

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