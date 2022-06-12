Тюменцы стали активно бронировать авиабилеты в Сочи

Стоит отметить, что южные регионы становятся популярными в период отпусков. Осенью и зимой тюменцы чаще всего бронировали авиабилеты в Москву, однако и летом столица остается популярным направлением. В летний топ перелетов также входят Санкт-Петербург и Новый Уренгой.