Тюменцы стали активно бронировать авиабилеты в Сочи

Несмотря на более высокий интерес, цены на авиабилеты в Сочи не сильно отличаются от прошлогодних. Как правило, билет может обойтись отдыхающим примерно в 19 тысяч рублей.
Увеличение количества бронирований на юг страны аналитики связывают с ограничениями на полеты.
Стоит отметить, что южные регионы становятся популярными в период отпусков. Осенью и зимой тюменцы чаще всего бронировали авиабилеты в Москву, однако и летом столица остается популярным направлением. В летний топ перелетов также входят Санкт-Петербург и Новый Уренгой.