Тюменцам показали Россию в разные эпохи ее развития в фотокарточках

На фотокарточках изображены не только представители населения страны в том или ином веке, но и характерные для каждого времени предметы быта, одежды. В частности, на картинке из 80-х представлен дисковый телефон, телевизор Горизонт, который в свое время являлся пределом мечтаний советского человека.