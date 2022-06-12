nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцам показали Россию в разные эпохи ее развития в фотокарточках

12 июня 12:31
Фото: Пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области
Тюменцам в фотографиях показали, как выглядели жители России и города в разные эпохи развития страны. Необычный проект подготовил медиацентр молодёжной политики Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

На фотокарточках изображены не только представители населения страны в том или ином веке, но и характерные для каждого времени предметы быта, одежды. В частности, на картинке из 80-х представлен дисковый телефон, телевизор Горизонт, который в свое время являлся пределом мечтаний советского человека.

18 век представлен дамой в пышном платье и мужчиной в комзоле, труголке и парике. Также упомянуты модные тогда складной веер и карманные часы. Кстати, последние как раз являлись показателем уровня благосостояния представителей мужского пола.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25