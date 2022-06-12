Тюменцам показали Россию в разные эпохи ее развития в фотокарточках

На фотокарточках изображены не только представители населения страны в том или ином веке, но и характерные для каждого времени предметы быта, одежды. В частности, на картинке из 80-х представлен дисковый телефон, телевизор Горизонт, который в свое время являлся пределом мечтаний советского человека.
18 век представлен дамой в пышном платье и мужчиной в комзоле, труголке и парике. Также упомянуты модные тогда складной веер и карманные часы. Кстати, последние как раз являлись показателем уровня благосостояния представителей мужского пола.