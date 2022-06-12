Тюменские аварийщики боятся не дожить до расселения

“Я тут пережила своих внуков, сыновей, мужа, совсем одна осталась. Власти помогать отказываются. А тут уже все сгнило! Проводку никто так с 1965 года и не трогал, иногда даже страшно к проводам подходить. Горячая вода у нас бывает только в отопительный сезон. Как только в мае отопление отключают, то все - из крана только ледяная льется. И так до сентября”, рассказывает пенсионерка.