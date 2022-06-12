Тюменские аварийщики боятся не дожить до расселения

Сейчас здесь находятся 8 семей: три квартиры в собственности, пять - по договорам социального найма. Хотя “живут” - громко сказано. Здесь приходится выживать. Со стороны кажется, что этот дом не отличается от других - расселенных и готовых к сносу. У него также завалены стены, в фасаде красуются бессчетные дыры, а окна держатся в проемах на честном слове.
В каждой квартире есть что-то скрытое листами ДСП, которые тут в ходу. Наталье Тарлевой, которая живет на втором этаже, они помогают закрывать проход в комнату, покрытую копотью и сажей после пожара.
“В 2015 году мой маленький сын случайно поджег кресло. Никто не пострадал, но пока тушили пожар, затопили соседку снизу. У нее до сих пор все стены и потолок разбухшие. После пожара нам помогать никто не стал, а денег на полный ремонт сгоревшей комнаты у нас нет. Вот и приходится делать вид, что ее больше не существует” - говорит Наталья.
Учитывая то, что семья Тарлевых живет в доме по договору социального найма, капитальный ремонт после пожара должен был провести собственник квартиры - администрация города.
“Ремонтировать квартиру нам не будут, дом аварийный, но и новое жилье нам не предоставляют, говорят, что мест нет”,жалуется Наталья.
Воздух в доме очень тяжелый, от стен веет сыростью, а пол больше похож на детскую горку. За декором, которым жители закрывают сгнившие потолки и стены, вошкаются тараканы, которых уже никак не выгнать.
Наверх голову здесь лучше не поднимать, иначе прямо на лицо может упасть мокрица, да и высока вероятность напороться на оголенный провод.
Здесь еще с года постройки живет пенсионерка Валентина Рогатенко, которую местные зовут “бабушка Валя”. Она рассказывает, что квартиры в этом районе более 55 лет назад выдавала организация СМУ - 5. Построено тогда было 12 домов.
“Я тут пережила своих внуков, сыновей, мужа, совсем одна осталась. Власти помогать отказываются. А тут уже все сгнило! Проводку никто так с 1965 года и не трогал, иногда даже страшно к проводам подходить. Горячая вода у нас бывает только в отопительный сезон. Как только в мае отопление отключают, то все - из крана только ледяная льется. И так до сентября”, рассказывает пенсионерка.
Бабушку Валю часто спрашивают, доживет ли она до расселения. “Конечно”, - отвечает она. “Я уже вот хожу еле-еле, а тут еще 7 лет ждать. Мне же тогда уже 90 будет”, - иронизирует пенсионерка.
Последний раз этот вопрос бабушке задавали в конце марта, когда к местным жителям приезжали представители Народного фронта, прокуратуры, МЧС и городской администрации. Общероссийский народный фронт попытался помочь. Его представители обратились к прокурору Тюменской области Владиславу Московских с просьбой инициировать проверку, которая могла бы оспорить сроки переселения.
Роман Чуйко, руководитель исполкома ОНФ в Тюменской области, пытался добиться от департамента имущественных отношений ответов на вопросы, которые беспокоят жителей аварийного дома уже много лет.
”В августе 2017 года жильцам дома пришло письмо из администрации, что через два года они уже обретут новые квартиры. Люди этого ждали. А потом приходит новое письмо, и срок сдвигают аж на десять лет! Почему с остальными домами все прошло так, как следует, а этот из программы переселения выпал? В чем проблема?” спрашивал Чуйко.
Но Виктор Гамузов, заместитель директора городского департамента имущественных отношений, лишь пожимал плечами и говорил: “Тут надо думать, смотреть…”.
Лишь по окончании встречи он сказал, что можно попробовать переселить людей через программу комплексного развития территорий. Это значит, что нужно будет найти инвестора-застройщика, который за свой счет расселит, снесет дом и построит на этом месте современное и новое жилье. Гамузов обещал рассказать жителям об их переселении более конкретно через пару недель. Но все обо всем позабыли.
“Никто нам ничего не говорит. Мы на эту встречу так надеялись, думали что-то изменится, но ничего. Тишина”, рассказывает Мария Бабенко, живущая на втором этаже 9-го дома с мужем.
Сейчас за этот округ отвечает депутат городской Думы Александр Гунбин. Он рассказал, что как такового переноса сроков переселения не было. Здесь проблема немного в другом. Изначально эту территорию какая-то строительная компания брала под комплексное развитие, они даже заключили договор с Администрацией города. Потому жителям и говорили, что их расселят в 2019-м.
“Но компания от своих планов отказалась. А в городскую программу по переселению они не попали так как были единственными, кого признали аварийными после января 2017-го года. А этот этап программы рассчитан только на дома, признанные аварийными с 2012 по январь 2017. Вот и получается, что 9 дом оказался в подвешенном состоянии”, говорит Гунбин.
Александр Гунбин не первый раз сталкивается с подобной ситуацией, но считает, что можно решить проблему с аварийными домами лишь изменением законодательства. по его словам, этот же застройщик, который позже расторг договор, планировал сносить дома по улице Буденного. Но времена поменялись, и тут он тоже от работ отказался.
“Сейчас мы работаем с Администрацией города над способами решения проблемы. Хотели через Департамент безопасности жизнедеятельности решить проблему, признав дом зоной вероятного ЧС, но он и тут под определение не попал. Хотя, понятное дело, что дом уже не располагает к проживанию, а потому мы активизировали работу по данному вопросу”, - сообщает Александр Гунбин.
Прокуратура сейчас пытается оспорить решение о переносе сроков переселения дома в суде. Жильцы знают об этом, но ожидание окончания судебной тяжбы для них хуже приговора - состояние дома от этого не улучшается.
“Но даже, если дом рухнет, Администрации города из-за этого случая ничего не грозит. Никакой, ни административной, ни уголовной ответственности. Дело в том, что дом у них уже снят с учета, с баланса города. А потому при разрушении власти будут обязаны переселить людей в маневренное жилье, а после, как можно скорее, найти им постоянное. Но практика показывает, что в квартирах маневренного фонда люди могут жить годами”, рассказывает юрист Роман Матвеев.
Местные не особо в восторге от перспективы переехать в маневренное жилье. Во-первых, при обрушении пенсионерам, составляющую большую часть жильцов, вряд ли удастся успеть эвакуироваться. Во-вторых, маневренный фонд чаще всего состоит из комнат в общежитиях. Жители все же хотели бы получить полноценные новые квартиры, как это сделали обитатели всех соседних домов. Чем они хуже?
Во всех четырех округах Тюмени застройщики осваивают участки на месте снесенных аварийных домов, но на Изумрудной жильцам дома придется ждать окончания судов или обрушения дома.
Сергей Соловьев, член регионального штаба народного фронта, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Тюменской области отмечал, что администрации необходимо разработать дорожную карту по решению таких ситуаций, которые в Тюмени не единичны.
В Тюмени в программу сноса аварийных домов в этом году попали больше 120 объектов. Объемы аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, по словам начальника ГУСа Павла Перевалова составляют около 118 тыс. кв. метров.
Это значит, что в подвешенном состоянии остается еще более 100 аварийных домов, таких как на Изумрудной, 9. Жителям придется ждать расселения от 7 до 15 лет. Власти не спешат с включением в списки на расселение из-за отсутствия потенциальных застройщиков и наказания за разрушение дома в аварийном состоянии.