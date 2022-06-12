Стало известно, как будет называться бывший McDonald’s в России

Стоит отметить, что ранее был представлен новый логотип российского McDonald’s. Новая сеть ресторанов быстрого обслуживания начала работать с изменённой символикой 9 июня. На новом лого изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого на зеленом фоне, который означает качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.