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Стало известно, как будет называться бывший McDonald’s в России

12 июня 07:44
Фото: «НашГород»
Сегодня гендиректор компании McDonald’s в РФ Олег Пароев рассказал, как будут называться рестораны сети быстрого питания в России. Фастфуд получил название «Вкусно и точка».

Стоит отметить, что ранее был представлен новый логотип российского McDonald’s. Новая сеть ресторанов быстрого обслуживания начала работать с изменённой символикой 9 июня. На новом лого изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого на зеленом фоне, который означает качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.

Также в пятницу изменилось название мобильное приложение российского McDonald’s. Оно получило временное название «Мой бургер». Интерфейс приложения при этом не изменился.

Кроме того, в пятницу в Тюмени временно закрылись рестораны сети McDonald’s. Помимо того, что нельзя было посетить сами рестораны фастфуда, также недоступно было заказать доставку оттуда.

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#Новости#Юлия Николаева#Общество
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