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Рядом с тюменской набережной построят бизнес-центр «Манхэттен»

12 июня 11:31
Фото: 1Mi
В областной столице недалеко от набережной появится бизнес-центр, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на застройщика. Строительством тюменского «Манхэттена» займется компания «ТИС».

Планируется, что здание бизнес-центра займет около 13 тысяч квадратных метров. Объект построят на участке между улицами Осипенко и Комсомольская.

Помимо самого бизнес-центра, будет оборудован подземный паркинг на 86 машиномест. Запланированы также общественные зоны. Первый этаж будущего центра отведут под служебные помещения, ресепшн и предприятия общепита. На остальных этажах здания будут располагаться офисы, зоны ожидания и другие помещения.

На данный момент не известно, во сколько обойдется проект.

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