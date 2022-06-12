Рядом с тюменской набережной построят бизнес-центр «Манхэттен»

Помимо самого бизнес-центра, будет оборудован подземный паркинг на 86 машиномест. Запланированы также общественные зоны. Первый этаж будущего центра отведут под служебные помещения, ресепшн и предприятия общепита. На остальных этажах здания будут располагаться офисы, зоны ожидания и другие помещения.