Рядом с тюменской набережной построят бизнес-центр «Манхэттен»

Планируется, что здание бизнес-центра займет около 13 тысяч квадратных метров. Объект построят на участке между улицами Осипенко и Комсомольская.
Помимо самого бизнес-центра, будет оборудован подземный паркинг на 86 машиномест. Запланированы также общественные зоны. Первый этаж будущего центра отведут под служебные помещения, ресепшн и предприятия общепита. На остальных этажах здания будут располагаться офисы, зоны ожидания и другие помещения.
На данный момент не известно, во сколько обойдется проект.