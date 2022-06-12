На тюменский велофестиваль пожаловались в социальных сетях

По словам очевидцев, во время оглашения результатов конкурса оказалось, что некоторым участникам по какой-то причине выдали в одни руки по 10-20 билетов. Остальным же только по одному. В итоге на сцену за подарками через раз выходили одни и те же люди и забирали, как утешительные призы, так и основные – велосипеды.