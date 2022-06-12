На тюменский велофестиваль пожаловались в социальных сетях

По словам очевидцев, во время оглашения результатов конкурса оказалось, что некоторым участникам по какой-то причине выдали в одни руки по 10-20 билетов. Остальным же только по одному. В итоге на сцену за подарками через раз выходили одни и те же люди и забирали, как утешительные призы, так и основные – велосипеды.
«Смешно было смотреть, как 25-30 призов забрали всего человек 8-9 разных», отметили тюменцы.
В итоге у участников стопки билетов на розыгрыш призов все-таки изъяли. Только после этого подарки стали получать другие люди. В частности, последний велосипед выиграла бабушка по имени Бари, и за нее искренне порадовались все участники велофестиваля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня прошел традиционный ежегодный велофестиваль. Участники соревнования проехали по маршруту Водопроводная — Республики — Перекопская — Ленина — Орджоникидзе — Водопроводная.